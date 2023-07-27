Українську чемпіонку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу за відмову тиснути руку росіянці

спортивний скандал

Українська шаблістка Ольга Харлан не потисла руку росіянці Анні Смирновій після поєдинку на чемпіонаті світу з фехтування, який відбувається у Мілані. Відповідно до правил, рукостискання — обов'язкове. Інакше поєдинок вважається незавершеним. На тлі відмови тиснути руку російській спортсменці Харлан дискваліфікували.

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Харлан та Смирнова зустрілися у 1/32 фіналу індивідуального турніру. Поєдинок завершився перемогою української спортсменки з рахунком 15:7. На відео з офіційної трансляції турніру видно, що після програшу росіянка, яка виступає в нейтральному статусі, рушила у бік Харлан, щоб, імовірно, потиснути їй руку. Проте українська спортсменка у відповідь виставила шаблю, промовила кілька слів, та пішла геть з майданчика.

00:51 Відео з трансляції поєдинку Ольги Харлан та росіянки Анни Смирнової © AP / Lee Jin-man

Смирнова майже годину чекала повернення українки, адже, за регламентом, без рукостискання поєдинок може вважатися незавершеним. Організатори навіть принесли стілець росіянці, яка так і не дочекалася Харлан.

Російська шаблістка Анна Смирнова в очікуванні після поєдинку з українкою Ольгою Харлан в індивідуальному змаганні на Чемпіонаті світу з фехтування в Мілані, Італія, 27 липня 2023 р. © AP / Tibor Illyes

Пізніше стало відомо, що Ольгу Харлан відсторонили від ЧС-2023 через відмову тиснути руку росіянці. Україна це рішення оскаржуватиме. Про це повідомив в ефірі телемарафону Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев:

Готуємо протест, будемо оскаржувати. Але мова про те, аби її повернули на ці змагання, не може йти. Я зараз знаходжусь на чемпіонаті світу, ми готуємо протест, будемо оскаржувати це рішення. Адже суддя, який безпосередньо працював на цьому поєдинку, не давав чорну картку, не дискваліфіковував її

За словами Ілляшева, це вже потім почались «підкилимні ігри», адже дискваліфікація з’явилась після того, як визначилась наступна суперниця Харлан.

У Комітеті Верховної Ради України з питань молоді та спорту нагадали, що поєдинок українки та росіянки став можливим після того, як профільне Міністерство у середу, 26 липня, дозволило українським спортсменам брати участь у спортивних змаганнях разом з представниками Росії та Білорусі, за умови, що вони виступають під нейтральним прапором. До цього українські фехтувальниці бойкотували змагання за участі росіянок та білорусок.

В українському сегменті соцмереж користувачі масово підтримали Ольгу Харлан. Серед них, зокрема, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародну федерацію фехтування відновити права Харлан і дозволити їй змагатися. За його словами, Анна Смирнова програла у чесному змаганні та вирішила зіграти брудно, влаштувавши шоу з рукостисканням.

Anna Smirnova lost the fair competition and decided to play dirty with the handshake show. This is exactly how Russian army acts on the battlefield. Olha Kharlan won the fair competition and showed dignity. I urge @FIE_fencing to restore Kharlan’s rights and allow her to compete. pic.twitter.com/ocGXoGxN30 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 27, 2023

Відреагували на вчинок Ольги й інші українські політики та журналісти:

Натомість в мережі вже з'явилися персональні світлини російської шаблістки.

Російська шаблістка Анна Смирнова © Facebook

На цьому фото вона позує поруч із хлопцем у камуфляжі, який використовують на території України війська РФ.