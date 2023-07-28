ПРОМИСЛОВЕ ШПИГУНСТВО

Передавали РФ та Китаю промислові секрети — у Франції звинувачують чотирьох осіб

У промисловому шпигунстві підозрюють двох французів та двох китайців, які пов'язані з напівпровідниковою компанією Ommic, французького напівпровідниковий флагмана, чия продукція використовується для телекомунікаційної галузі та космічного сектора.

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Чотирьох осіб у Франції звинувачують у промисловому шпигунстві на користь РФ та Китаю
Чотирьох осіб у Франції звинувачують у промисловому шпигунстві на користь РФ та Китаю IP3 PRESS/MAXPPP - Vincent Isore
Автор тексту: Юлія Хижняк
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Про це, зокрема, повідомляє видання  Le Parisien. Зазначають, що звинувачення цим людям, двоє з яких належать до керівництва високотехнологічної компанії висунули ще 24 березня, але суд офіційно підтвердив цю інформацію лише зараз.

Приміщення для виробництва чіпів у Ommic у Лімей-Бреване, у Валь-де-Марні
Приміщення для виробництва чіпів у Ommic у Лімей-Бреване, у Валь-де-Марні © Тібо Монгіс
Звинувачення висунули за кількома пунктами, зокрема в обході ембарго проти Росії та незаконному експорті чутливих технологій до Китаю. Припускають, що цьому посприяло призначення керівником компанії 63-річного Чжана Руодана, китайського бізнесмена, який непомітно контролює компанію з 2018 року через свій паризький фонд Financière Victoire.
Виробництво чипів Ommic
Виробництво чипів Ommic IP3 PRESS/MAXPPP - Vincent Isore
Вперше Чжана Руодана запідозрили у тому, що він використовував своє становище мажоритарного акціонера та голови правління для передачі технологічних секретів двох компаній до Китаю, ще у 2021 році.

Ommic спеціалізується на так званих широкозонних складних напівпровідниках, таких як арсенід галію, фосфід індію або нітрид галію для військових, космосу та телекомунікацій. У 2017 році компанія першою в Європі запустила серійне виробництво радіочастотних компонентів з нітриду галію на кремнієвих пластинах діаметром 150 міліметрів. Ця технологія дозволяє вчетверо збільшити ефективність, зменшує вагу та розмір чипів та споживання енергії. 

Ommic
Ommic AFP - THOMAS SAMSON

Повідомляють, що компанія «прагне отримати величезний ринок базових радіостанцій 5G з амбіціями змінити масштаб і перейти від статусу малого та середнього бізнесу з оборотом близько 15 мільйонів євро до статусу ETI з більш ніж 100 мільйонами євро річного доходу». Одним із відомих клієнтів Ommic свого часу була компанія Huawei, світовий лідер у виробництві мережевого обладнання 5G.

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