Передавали РФ та Китаю промислові секрети — у Франції звинувачують чотирьох осіб
У промисловому шпигунстві підозрюють двох французів та двох китайців, які пов'язані з напівпровідниковою компанією Ommic, французького напівпровідниковий флагмана, чия продукція використовується для телекомунікаційної галузі та космічного сектора.
Опубліковано:
Про це, зокрема, повідомляє видання Le Parisien. Зазначають, що звинувачення цим людям, двоє з яких належать до керівництва високотехнологічної компанії висунули ще 24 березня, але суд офіційно підтвердив цю інформацію лише зараз.
Ommic спеціалізується на так званих широкозонних складних напівпровідниках, таких як арсенід галію, фосфід індію або нітрид галію для військових, космосу та телекомунікацій. У 2017 році компанія першою в Європі запустила серійне виробництво радіочастотних компонентів з нітриду галію на кремнієвих пластинах діаметром 150 міліметрів. Ця технологія дозволяє вчетверо збільшити ефективність, зменшує вагу та розмір чипів та споживання енергії.
Повідомляють, що компанія «прагне отримати величезний ринок базових радіостанцій 5G з амбіціями змінити масштаб і перейти від статусу малого та середнього бізнесу з оборотом близько 15 мільйонів євро до статусу ETI з більш ніж 100 мільйонами євро річного доходу». Одним із відомих клієнтів Ommic свого часу була компанія Huawei, світовий лідер у виробництві мережевого обладнання 5G.