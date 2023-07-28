У Польщі створять академію «HIMARS» та Ракетну Бригаду

НАРОЩУЮТЬ ПОТУЖНІСТЬ

Відповідне рішення підписав Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Він зазначив, що таке рішення продиктоване, зокрема, необхідністю «змусити Росію не наважитися напасти на Польщу».

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Про це пишуть на офіційному сайті Міністерства національної оборони Польщі. Маріуш Блащак офіційно повідомив про підписання необхідних документів на полігоні в Торуні, де також пройшли навчання з використання пускової установки HIMARS.

«Відтепер у нас є бригада ракетних військ, яка розташована у двох місцях — тут, у Торуні та в Ожиші... Щоб підготувати більше артилеристів, сьогодні ми створили Академію — за зразком Академії Абрамса… Я також впевнений, що разом з нашими американськими партнерами ми навчимо більше екіпажів Himars, щоб як тими, які вже є в нашій країні, тими Himars, так і тими, які будуть оснащені Військом Польським, керували солдати, навчені в найвищий рівень», — сказав міністр національної оборони Польщі.

Системи HIMARS під час роботи. Ілюстративне фото AFP - ANDREW LEESON

У Польщі створять академію HIMARS. © Маріуш Блащак / Twitter

Академія HIMARS не тільки готуватиме спеціалістів та командний склад, а й займатиметься усім, що стосується логістики та обслуговування цих ракетних установок. Зазначають, що академію будуть використовувати з країнами Балтії. Адже Латвія, Литва та Естонія також замовили HIMARS у США.Також до складу Війська Польського повернуть Ракетну Бригаду. Як нагадав Маріуш Блащак, останню таку розформували у 2005 році. Тоді вона мала на озброєнні пострадянське устаткування, зокрема ракети «Точка», дальність дії яких становить 70 км. Натомість HIMARS тепер може бити на відстань до 300 кілометрів.

Це не єдині заходи для збільшення обороноздатності, які Польща збирається реалізувати в найближчому майбутньому. Так, зокрема, чисельність війська планують збільшити майже вдвічі.

Польські військові AP - Michal Dyjuk

«Тобто в нашій армії, яка раніше складалася лише з трьох дивізій, буде шість дивізій і з часом, напевно, буде запасна дивізія», — сказав віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський, пише Polskie Radio.

Нині польська армія складається зі 172 тисяч вояків, в майбутньому їх буде 300 тисяч.