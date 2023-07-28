У Польщі створять академію «HIMARS» та Ракетну Бригаду
Відповідне рішення підписав Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Він зазначив, що таке рішення продиктоване, зокрема, необхідністю «змусити Росію не наважитися напасти на Польщу».
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Про це пишуть на офіційному сайті Міністерства національної оборони Польщі. Маріуш Блащак офіційно повідомив про підписання необхідних документів на полігоні в Торуні, де також пройшли навчання з використання пускової установки HIMARS.
«Відтепер у нас є бригада ракетних військ, яка розташована у двох місцях — тут, у Торуні та в Ожиші... Щоб підготувати більше артилеристів, сьогодні ми створили Академію — за зразком Академії Абрамса… Я також впевнений, що разом з нашими американськими партнерами ми навчимо більше екіпажів Himars, щоб як тими, які вже є в нашій країні, тими Himars, так і тими, які будуть оснащені Військом Польським, керували солдати, навчені в найвищий рівень», — сказав міністр національної оборони Польщі.
Це не єдині заходи для збільшення обороноздатності, які Польща збирається реалізувати в найближчому майбутньому. Так, зокрема, чисельність війська планують збільшити майже вдвічі.
«Тобто в нашій армії, яка раніше складалася лише з трьох дивізій, буде шість дивізій і з часом, напевно, буде запасна дивізія», — сказав віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський, пише Polskie Radio.
Нині польська армія складається зі 172 тисяч вояків, в майбутньому їх буде 300 тисяч.