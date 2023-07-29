«Вагнерівці» планують гібридну атаку на Польщу з Білорусі — прем’єр-міністр Моравецький

російська провокація

Групи найманців ПВК «Вагнер» переміщуються в сторону Сувальського коридору, який з’єднує країну з державами Балтії, а також відокремлює територію Калінінградської області і Білорусі.

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Про це польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив під час візиту в місто Глівіце, де розташований завод на базі якого створюється центр для ремонту українських танків, передає RMF FM.

За його словами, Польща протягом останніх двох років стикається з постійними атаками на своєму кордоні. Лише цього року було зафіксовано 16 000 спроб нелегального перетину кордону мігрантами, яких заманюють Володимир Путін і Олександр Лукашенко, щоб «проштовхнути їх до Польщі».

«Зараз ситуація стає ще більш небезпечною. У нас є інформація, що понад 100 найманців групи Вагнера рушили в бік Сувальського перешийка біля Гродно в Білорусі», — сказав Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі називає такі дії «кроком до подальшої гібридної атаки на польську територію».

«Вони, ймовірно, будуть замасковані під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегальним іммігрантам потрапляти на польську територію, дестабілізувати Польщу, але, ймовірно, вони також намагатимуться проникнути на територію Польщі, видаючи себе за нелегальних іммігрантів, а це створює додаткові ризики», — сказав він.