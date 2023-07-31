Під час протесту в Батумі проти прибуття лайнера з російськими туристами затримали українку

НЕВДАЛИЙ КРУЇЗ

У грузинському порту Батумі на акції протесту проти прибуття круїзного лайнера Astoria Grande з туристами з РФ затримали громадянку України.

У Батумі поновилися протести проти прибуття лайнера Astoria Grande з російськими туристами

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Це вже друге прибуття лайнера Astoria Grande до Батумі і друга акція протесту. Із самого ранку в порту зібралися студенти, опозиціонери та громадянські активісти, які вимагають, аби судно залишило Батумі, та скандують «Абхазія — це Грузія». Сталися сутички із поліцією, внаслідок яких затримано щонайменше 10 людей. І серед них — громадянка України, повідомив один із лідерів грузинської опозиційної партії «Лело» Іраклій Купрадзе:

Лайнер Astoria Grande, на борту якого понад 800 туристів, переважна більшість із яких є громадянами Росії, здійснює круїз маршрутом Сочі — Трабзон — Батумі — Амасра — Стамбул — Сочі.

Частина пасажирів усе ж наважилася покинути борт та пересісти в туристичний автобус. Учасники протесту натомість закидали його пляшками та яйцями.

Лайнер уже заходив у порт Батумі 27 липня. Увечері того ж дня в Батумі та Тбілісі відбулися акції, учасники яких висловлювали протест проти вторгнення Росії в Україну.

Учасники акції протесту 27 липня © batumelebi.ge

Серед пасажирів — зірки, які прямо підтримують війну РФ проти України. До того ж туристи дали чимало образливих антигрузинських коментарів ЗМІ, зокрема пролунала фраза «Росія звільнила Абхазію від грузинів». Зрештою судно покинуло порт увечері, на два дні раніше від запланованого.