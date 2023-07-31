Україна домовляється із Хорватією про експорт зерна через хорватські порти

УКРАЇНСЬКЕ ЗБІЖЖЯ

Україна та Хорватія домовились про експорт українського зерна, який опинився під загрозою після виходу Росії із зернової угоди. Для експорту збіжжя використовуватимуть хорватські порти.

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31 липня міністр закордонних справ Хорватії Гордон Гирлич-Радман прибув із візитом до України та провів переговори із очільником МЗС Дмитром Кулебою.

Однією з ключових тем переговорів став український продовольчий експорт. І тут Хорватія може допомогти: зерно можуть відправляти саме через хорватські порти.

«Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю. Кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері — це справжній, дієвий внесок у продовольчу безпеку світу. Дякую Хорватії за конструктивну допомогу», — повідомив Кулеба.

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Міністри також обговорили підготовку до Міжнародної донорської конференції з розмінування в Україні, яка відбудеться у Загребі в жовтні. Окремо говорили про постачання зброї: Дмитро Кулеба заявив, що були досягнуті конкретні домовленості, проте деталі поки не розголошуються.

17 липня Росія офіційно відмовилася продовжувати зернову угоду. Своє рішення РФ аргументувала тим, що Україна та країни Заходу не виконали її вимог. Зокрема йшлося про під’єднання Россільгоспбанку до SWIFT та відновлення роботи аміакогону «Тольятті — Одеса».