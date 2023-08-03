Польща підтримала ідею, яка допоможе з експортом українського зерна — Науседа

УКРАЇНСЬКЕ ЗБІЖЖЯ

Інспекції українських вантажів із польсько-українського кордону можуть перенести в порти Балтійського моря. Цю ідею підтримав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Можливості Литви та інших країн Балтії з експорту українського зерна можуть зрости

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Президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі з Моравецьким заявив, що польський прем'єр позитивно оцінив таку можливість.

Литовський лідер наголосив на тому, що необхідно зробити все, для того, аби альтернативні поставки зерна через територію Польщі до портів країн Балтії були злагодженими та ефективними.

«Тому я поставив питання перед прем'єр-міністром Польщі Моравецьким – чи не можна всі численні вимоги (фітосанітарні, санітарні), ветеринарні інспекції на кордоні України та Польщі, перенести на інспекції в портах країн Балтії? Це значно скоротило б сам логістичний процес і значно збільшило б наші можливості з експорту українського зерна в такий спосіб», — говорить Гітанас Науседа.

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Він також зауважив, що якщо цю ідею буде реалізовано, можливості країн Балтії, зокрема й Литви, з експорту українського зерна значно зростуть.

17 липня Росія офіційно відмовилася продовжувати зернову угоду та обстрілює українську зернову та портову інфраструктуру.