Президент Литви Гітанас Науседа: «Вагнерівці» вже розташувалися біля литовського кордону

НЕБЕЗПЕКА У КОРДОНІВ

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що найманці ПВК «Вагнера» розташувалися поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі.

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Таку заяву він зробив сьогодні, 3 серпня, після зустрічі із польським прем'єром Матеушем Моравецьким біля Сувальського коридору. Він зауважив, що загалом на території Білорусі зараз нараховується близько чотирьох тисяч російських найманців.

«Частина бійців "Вагнера" перебуває впритул до нашого кордону, зайнявши позиції у Гродненській області, а це означає, що таке розташування дуже зручне для здійснення провокацій як на польсько-білоруському, так і на литовсько-білоруському кордонах», — сказав Науседа.

Литва постійно моніторить ситуацію та готова протидіяти всім загрозам своїй безпеці. Було вжито відповідні заходи, зокрема посилено охорону литовського кордону, підготовлено та оновлено плани прикриття кордону, що включає також підкріплення з боку армії.

Окрім того, литовський лідер вважає, що Путін цілком може скористатися ситуацією:

«У нас можуть бути різні погляди на наміри бойовиків "Вагнера" в Білорусі, але абсолютно зрозуміло одне: і для Путіна, і для Лукашенка було б занадто великою спокусою не скористатися присутністю бойовиків "Вагнера" в їх безпосередньому сусідстві для можливих провокацій проти країн НАТО».

Також розглядається можливість закриття кордону з Білоруссю, але це рішення потрібно скоординувати між Польщею, Литвою і Латвією. Будь-які провокації з боку ПВК «Вагнера» будуть розглядати як частину дій Росії.