Навчання українських пілотів на F-16 розпочнуться наприкінці літа

НАТІВСЬКІ КРИЛА

Наприкінці літа українські льотчики вирушать до Європи, щоб пройти курс тренувань на винищувачах F-16.

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Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Ми орієнтуємось на кінець літа, що стартує вже відправка пілотів до європейських країн на серйозне навчання. І тому треба розуміти, що воно не буде таким швидким, але і не буде таким довготривалим як сподіваються росіяни. Думаю, наші пілоти швидко як опанували Patriot, так само швидко сприйматимуть навчальну програму F-16», — сказав Ігнат.

Винищувач F-16 ВПС США демонструється під час Паризької авіашоу в Ле-Бурже, на північ від Парижа, Франція, у понеділок, 19 червня 2023 р. AP - Lewis Joly

Він зазначив, що пілотам ЗСУ знадобиться близько шести місяців аби опанувати натівські винищувачі. Цей час потрібен аби опанувати усі навички для керування літаками та роботи з десятками номенклатур озброєння.

«Таким чином пілоти, які направлялися в США і там проходили курс оцінювання... Оцінювали їхні можливості, на скільки швидко вони адаптуються до нової системи, перехід з радянського на західне потребує зміни сприйняття. Було зроблено оптимістичні прогнози, що може бути і до 4 місяців. Все покажуть на практиці, у кожного пілота є своя індивідуальна підготовка, свої здібності до того чи іншого озброєння», — пояснив речник повітряних сил ЗСУ.

Винищувач Ф-16, Литва, 4 липня 2023 © REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Але разом з тим, зауважив Юрій Ігнат, до того часу, коли Україна таки отримає західні літаки, вкрай необхідне посилення протиповітряної оборони. адже, на його думку, в осінньо-зимовий період росіяни можуть проводити певні провокації.