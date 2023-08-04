У Франції паперові чеки будуть видавати покупцям лише за запитом

Екологічна ініціатива

Нові правила почали діяти з 1 серпня. В уряді пояснюють, що вдалися до таких заходів тільки заради того, щоб зменшити кількість відходів та зберегти ліси. Противники новацій говорять, що така ініціатива позбавить споживачів можливості захищати свої права.

У Франції вже не видають паперові чеки усім автоматично

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За даними влади, у Франції щорічно випускають 12,5 мільярда чеків, на що потрібно витратити 150 тисяч тонн паперу. А для виробництва такого обсягу сировини слід зрубати 25 мільйонів дерев та витратити 18 мільярдів літрів води.

Повністю відмовлятись від паперових чеків там не збираються, будуть їх друкувати на вимогу клієнта. Як альтернативу урядовці пропонують магазинам використовувати цифрові чеки, які можна відправляти на електронну пошту чи через SMS-повідомлення. Але магазини не зобов’язані цього робити.

Згідно з новим законом, без запиту мають видавати паперові чеки та платіжні документи, у яких йдеться про гарантійний строк покупки, як, наприклад, під час придбання побутової техніки. Також обов’язково будуть видавати чек усім клієнтам в ресторанах та готелях, якщо не вдалося оплатити банківською карткою, при оплаті деяких послуг, що коштують понад 25 євро.

Хто і чому проти

Новацію з паперовими чеками змогли запровадити з третьої спроби. Уряд хотів дати час підприємцям підготуватися до нових правил ведення бізнесу. Та й не хотіли це робити на фоні інфляції та зростання цін, коли французькі родини почали особливо ретельно стежити за власними витратами. Цього разу влада вирішила не зволікати попри те, що в країні є інфляція, хоча вона і знижується.

Профільні французькі асоціації проти нового формату. За словами представниці Національного союзу сімейних цінностей Морган Ленен, без чеків споживачі будуть позбавлені можливості захистити свої права:

— Бенефіціаром цього заходу є продавець, який заощаджує на папері, а також заощаджує на суперечках та скаргах у разі відсутності чека.

А от розсилання цифрових чеків, впевнені противники новації, сприятиме створенню бази даних клієнтів, яким у майбутньому будуть розсилати нав’язливу рекламу.

В уряді на ці звинувачення відповідають, що персональні дані будуть збирати мінімально, та й ті будуть захищати згідно із законом.

Більшість же французів підтримують таку ініціативу. За даними опитування центру OpinionWay та федерації дистриб’юторів Perifem, 73% респондентів згодні відмовлятись від паперових чеків. Хоча водночас 9 із 10 опитуваних розповіли, що регулярно перевіряють деталі покупок за чеком перед виходом із магазину. А 63% ведуть власний бюджет за допомогою цих фіскальних паперів. Також більшість французьких покупців планують просити паперові чеки.