Страх і паніка з'являються, коли думаю, скільки ще бігти до Києва, — ультрамарафонець із Нідерландів

Пробігти від Амстердама до Києва за 50 днів вирішив нідерландець Боас Крагтвейк. Завдання — зібрати 100 тисяч євро на автомобілі швидкої допомоги для України. Ультрамарафонець 10 вересня планує бути в точці призначення. Боас Крагтвейк розповів українській редакції RFI, як минає його день під час ультрамарафону, чого боїться та чому вирішив допомогти Україні.

Реклама Читати продовження

Про проєкт

Шлях у 2,5 тисячі кілометрів Боас Крагтвейк розпочав 22 липня. Його супроводжують тренер Брем Фогелс, а також фотограф і відеограф Боу Тіллі. Усі вони представляють проєкт Ultra 4 Ukraine. Біжить нідерландець без вихідних, щодня він має долати 50 км. Але, за словами Боу Тіллі, дистанція може змінюватись:

— Так, ми намагаємось дотримуватись плану. Але, наприклад, в Нідерландах, Німеччині та Польщі ми не можемо просто стояти з нашим караваном біля дороги, бо це заборонено, тому маємо добратись до місця ночівлі. Тож іноді є день, коли Боас пробігає 40 кілометрів, а іноді — 60 і навіть більше.

Маршрут ультрамарафону © Боу Тіллі

Інколи члени команди Боаса біжать разом із ним, інколи супроводжують його на автомобілі чи велосипедах. За день роблять 3–4 зупинки, щоб Боас міг перепочити, поїсти та попити води. Немає чітко спланованого щоденного графіку. Адже, як пояснює Боу, один день може більше виснажити, ніж попередній, тому Боасу потрібно більше перепочити. Зараз спортсмен перебуває в Німеччині. Сьогодні команда має прибути до Берліна.

За словами Боу, люди їх зустрічають радо, цікавляться і дивуються, чи взагалі можливо пробігти такий марафон:

— Поки нас дуже добре зустрічали в Нідерландах та Німеччині, сподіваюсь, так буде і в Польщі.

Поточна мета для ультрамарафонця — зібрати 100 тисяч євро, яких має вистачити на три автомобілі швидкої допомоги. Їх планують передати Stichting Zeilen van Vrijheid (укр. Фундація «Вітрила Свободи». — Ред.), говорить Боу Тіллі:

— Це організація, яка за останні півтора року вже відправила в Україну понад 150 машин швидкої допомоги. А один такий автомобіль коштує приблизно 30–35 тисяч євро. Тож як тільки ми отримаємо 30 тисяч євро, це ніби стане нашою першою швидкою допомогою, на яку ми накопичили гроші. І цей автомобіль волонтери відвезуть в Україну. Зараз ми дуже близько до першої швидкої, чому ми дуже раді ( 4 серпня, станом на 13.00, уже було зібрано 28 412 євро. — Ред.).

Вже майже назбирали на одну швидку © Боу Тіллі

Про силу та витривалість

З Боасом Крагтвейком ми говорили під час бігу, але він зміг розказати свою історію. 28-річний чоловік називає себе новачком в ультрамарафоні і говорить, що почав бігати в 15 років, коли захотів побити рекорд свого батька. Але через травму спини не зміг досягнути бажаного в змаганнях на швидкість, тому після відновлення вирішив присвятити свій час ультрабігу, пояснює Боас:

— Я був дуже заінтригований цим видом спорту, тому почав читати книги, дивитися фільми про це. І врешті-решт закінчив своє дослідження великою дисертацією про спортивний ультрабіг. Частиною цього дослідження було випробування того, що описую, на собі. Тож я знову почав повільно тренуватися й переходити на більші дистанції.

Я підтримую ультрабіг, бо це індивідуальний і чистий вид спорту. Ти змагаєшся сам із собою, відкриваєш для себе межі власних можливостей. Раніше я подолав багато 60-кілометрових відстаней, тому що між моїм власним і будинком батьків — 60 кілометрів. Тож інколи я біжу до батьківського дому, а потім потягом повертаюсь назад. Торік я також брав участь у змаганнях на 100 кілометрів і фінішував за 12 годин. Ще один великий проєкт був у Сантьяго-де-Компостела. Це приблизно 1000-кілометрова дорога в Іспанії, яку я подолав за 20 днів. Я тоді пробігав приблизно від 35 до 40 км за день. Але, знову ж таки, це було тільки для мене, а не заради благодійності.

Спортсмен біжить із командою © Боу Тіллі

Боас говорить, що вранці почувається так, наче живе в тілі 80-річного чоловіка. Зараз його день починається розігрівом ніг: він поволі починає ходити через біль у м'язах. Полегшення настає після кількох кілометрів бігу, пояснює марафонець:

— Кожен день — боротьба, ми стикаємося з різними перешкодами. Є речі, які інколи виснажують і фізично, і морально. Але нині я ні про що не хвилююся: немає серйозних травм і великих проблем з організмом, не дуже сильно втрачаю вагу. Так що все йде досить добре. Одна річ, яку я маю контролювати, — це не піддаватись паніці та страху. А вони інколи з’являються, коли вдень під час бігу стає важко і я починаю думати про те, скільки ж мені ще потрібно бігти до Києва.

До марафону Боас готувався пів року — разом із командою вирішував організаційні питання, створював вебсайт проєкту, тренувався ночами та в перервах між роботою. Він запевняє, що ультрамарафон Ultra 4 Ukraine — це командна робота:

— Мені треба зосереджуватися лише на біговій частині, бо про інше дбають інші члени нашої команди. І якщо ми всі зробимо те, що маємо, то в нас є шанс серйозно допомогти постраждалим від війни. Наша мотивація полягає в тому, що якщо ми зможемо подолати ці 50 днів страждань, то тоді інші люди не будуть страждати до кінця свого життя, тому що зможуть викликати швидку допомогу.

Хоче допомогти якомога більшій кількості українців © Боу Тіллі

Боас відвідає Україну не вперше. Тут він був у 2018 році: приїхав до Києва на мотоциклі. Спортсмен запевняє, що саме тоді зрозумів, «яка це прекрасна країна». Коли почалася повномасштабна війна, Боас відчув, що йому потрібно бути в Україні. Він приїхав і майже чотири тижні допомагав людям з евакуацією — шукав житло в Німеччині для українських родин. Але, за словами Боаса, цей проєкт не охопив великої кількості постраждалих, а йому хотілося допомогти ще більше:

— Я шукав спосіб використати власний досвід і зробити щось для України, для українського народу. Я міг би пожертвувати гроші, але в мене обмежені фінансові можливості, тому я мав щось робити. Потім побачив ультрабігуна із Австралії, який збирав гроші для безхатьків і пробіг чотири тисячі кілометрів. Я пожертвував йому гроші та й нарешті зрозумів, що теж можу зробити великий забіг.

Нашим проєктом Ultra 4 Ukraine ми хотіли показати людям, що війна поруч, що потрібна допомога. А щоб люди жертвували, то ми мали зробити щось екстремальне. Так і придумали забіг із Амстердама до Києва.