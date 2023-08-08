Вісім років в'язниці за насильство. Як мітингарі в Болгарії змінили Кримінальний кодекс

Після протестів

У Болгарії вирішили посилити покарання за домашнє насильство. Саме такі зміни Кримінального кодексу були ухвалені 7 серпня на позачерговій сесії Народних зборів — їх домоглися протестувальники, які вийшли минулого тижня на вулиці міст.

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Детонатором вибуху в болгарському суспільстві стала історія 18-річної дівчини, яку трохи більше ніж місяць тому жорстоко побив її колишній 26-річний хлопець. Він вдарив її ножем, зламав їй ніс, поголив голову... Але підозрюваного затримали не відразу. А тілесні ушкодження постраждалої суд у місті Стара-Загора кваліфікував як легкі. Хлопця відпустили — але згодом знову затримали через тиск суспільства та поновили розслідування.

П’ять тисяч обурених болгар із плакатами «Жодної жінки більше» вийшли на вулиці Софії та інших міст. Протестувальники вимагали ліпшого захисту жінок проти насильства та перегляду роботи судової системи.

За інформацією AFP, у Болгарії за перші три місяці 2023 року було вбито 18 жінок. Вони переважно загинули від рук знайомих. А як пише novini.bg, покликаючись на Міністерство праці та соціальної політики Болгарії, у 2022 році було виявлено 736 випадків домашнього насильства. Постраждали десять людей із інвалідністю, 188 жінок, шість чоловіків та 542 дитини.

7 серпня парламентарі внесли серйозні зміни до Кримінального кодексу Болгарії: підвищили максимальний строк покарання з шести до восьми років позбавлення волі. Також закон визнаватиме інтимні стосунки підставою для визнання людей партнерами, але вони мають тривати між чоловіком та жінкою не менше як 60 днів. Заради ухвалення цих змін парламент зібрався на позачергову сесію. Дискусії в залі засідань тривали сім годин. Зміни до Кримінального кодексу набудуть чинності 14 серпня.

Позачергове засідання парламенту Болгарії © novini.bg

Така миттєва реакція парламенту на вимоги протестувальників сподобалась не всім болгарам. За словами колишнього міністра юстиції та нинішнього секретаря президента Болгарії з правових питань Крума Заркова, закони не можна писати, як пост у фейсбуці:

— Доведено і в Болгарії, і в Європі: чим суворіше покарання, тим рідше його призначають. Буде людина сидіти у в'язниці шість або вісім років, абсолютно не має значення. Важливо те, що з нею роблять в'язні, як із нею будуть поводитись. Це має бути вирішено. Ці зміни надійдуть до президента, і ми подивимося на них і ознайомимося з ними.

До речі, Болгарія поки що відмовляється ратифікувати Стамбульську конвенцію — ключовий міжнародний документ, покликаний протидіяти домашньому насильству та захищати від нього жінок.