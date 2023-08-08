У Польщі затримали 16 російських шпигунів та вирішили посилити кордон із Білоруссю

ВІДПОВІДЬ ПОЛЬЩІ НА РИЗИКИ

Польська контррозвідка виявила 16 осіб, пов'язаних із російською розвідкою, а на кордон із Білоруссю відправлять більше військових.

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Агентство внутрішньої безпеки затримало в Польщі 16 осіб, пов’язаних із російською розвідкою, розповів заступник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин.

«Агентству вдалося не лише виявити та затримати шпигунів, а й дослідити та виявити спосіб дії, який росіяни використовують у цьому виді діяльності проти Польщі», — наголосив він.

Жарин також наголосив на тому, що хоча польська розвідка і працює дуже ефективно, зупинятися та розслаблятися не варто:

«Нашій контррозвідці вдається результативно з'ясовувати, як діють росіяни, це однозначно великий успіх наших служб. Але, на жаль, спочивати на лаврах іще зарано. Росіяни все ще шукають шляхи для дестабілізації та послаблення Польщі».

Загроза є не лише з боку РФ, а й від Білорусі, тож, із огляду на це міністр оборони Польщі Маріуш Блащак задовольнив прохання командувача Прикордонної служби країни щодо відправки додаткових сил на кордон із РБ.

Наразі польсько-білоруський кордон охороняють близько 2000 військовослужбовців Збройних сил Польщі. Але оскільки, за словами Маріуша Блащака, «ситуація на кордоні лишається динамічною», він ухвалив рішення відправити туди додаткові сили.

Головнокомандувач Прикордонної служби Польщі попросив про передислокацію ще тисячі солдатів на польсько-білоруський кордон. Формально це пояснюють міграційною кризою, але посилювати кордон із Білоруссю почали після того, як туди стали переміщуватися найманці угруповання ПВК «Вагнера».