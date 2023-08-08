У Франції почав працювати центр кліматичних змін Le Climatographe

Науковий світ для загалу

Він буде функціонувати на місці колишньої метеорологічної обсерваторії, яка розташована на півдні Франції в регіоні Севенни й була відкрита в 1894 році. Науковці планують там не тільки вивчати зміни клімату, а й проводити семінари для всіх охочих. А випробувальний центр на даху обсерваторії запрошує компанії перевіряти власні вироби в екстремальних умовах.

Le Climatographe створили на місці обсерваторії, яка була побудована в 1894 році

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Метеорологічна обсерваторія Mont Aigoual (укр. Гора Айгуаль. — Ред.) — одна з перших почала вести кліматичні записи і входить до мережі Всесвітньої метеорологічної організації.

Ще з часів Другої світової війни в обсерваторії працювала метеорологічна служба Франції (Météo France). Свої обов’язки вона виконуватиме до жовтня 2023-го.

Центр кліматичних змін розташований на горі © RFI

Уже зараз обсерваторія працює автоматизовано, збираючи супутникові дані. А із липня Le Climatographe відкритий для відвідувачів. За словами директора центру Лорана Боннара, вони раді гостям і заохочують їх дедалі більше дізнаватися про довкілля та правильну взаємодію з ним:

— Іноді ми всі зайняті у своєму маленькому науковому світі... і широка громадськість не знає, як проводяться дослідження. Ми сподіваємося, що зможемо приймати наукові семінари, а також зможемо дати можливість відвідувачам, науковцям і місцевим жителям зустрітися та поговорити.

За словами директора Le Climatographe, науковці використовуватимуть науково підтверджені факти, щоб розвіяти аргументи скептиків щодо зміни клімату.

У реконструкцію колишньої обсерваторії вже інвестували 3,5 млн євро, місцева влада також розраховує на фінансову підтримку спонсорів та пожертвування.