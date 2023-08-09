ТРАГЕДІЯ У ФРАНЦІЇ

Вогонь охопив приміщення приватного будинку у комуні Вінтценгайм вночі. Там відпочивали люди з інвалідністю та їхні родичі, які прибули з сусіднього міста Нансі.

Дев'ятеро людей загинули у Франції внаслідок пожежі у центрі для відпочинку людей з інвалідністю

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Самостійно евакуюватися змогли 17 осіб. Переважно це гості, які знаходилися на першому поверсі центру. За даними агенції AFP, ушпиталили одну людину. Решті надали допомогу на місці.

00:31 9 людей загинули у Франції внаслідок пожежі у центрі для відпочинку людей з інвалідністю © RFI

Виклик про пожежу надійшов рятувальникам близько сьомої ранку. Вони оперативно приборкали вогонь, який, за їхніми словами, ширився з блискавичною швидкістю.

Поки вдалося виявити тіла 9 загиблих. Тривають пошуки ще двох людей, які вважаються зниклими безвісти. На думку очільника пожежної бригади, їм навряд вдалося вціліти.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав пожежу трагедією та написав у соцмережі, що його думки з жертвами, постраждалими та їхніми рідними.

À Wintzenheim les flammes ont ravagé un gîte qui accueillait des personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs. Face à cette tragédie, mes pensées vont aux victimes, aux blessés, à leurs proches. Merci à nos forces de sécurité et nos services de secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 9, 2023

Причини загоряння наразі невідомі. Обласна прокуратура розпочне розслідування пожежі, яка стала найсмертельнішою у Франції з 2016 року. Тоді у Руані спалахнув бар — загинули 14 людей.