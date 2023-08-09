ТРАГЕДІЯ У ФРАНЦІЇ

Дев'ятеро людей загинули у Франції внаслідок пожежі у центрі для відпочинку людей з інвалідністю

Вогонь охопив приміщення приватного будинку у комуні Вінтценгайм вночі. Там відпочивали люди з інвалідністю та їхні родичі, які прибули з сусіднього міста Нансі.

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Дев'ятеро людей загинули у Франції внаслідок пожежі у центрі для відпочинку людей з інвалідністю
Дев'ятеро людей загинули у Франції внаслідок пожежі у центрі для відпочинку людей з інвалідністю © AP
Автор тексту: Марина Степаненко
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Самостійно евакуюватися змогли 17 осіб. Переважно це гості, які знаходилися на першому поверсі центру. За даними агенції AFP, ушпиталили одну людину. Решті надали допомогу на місці. 
9 людей загинули у Франції внаслідок пожежі у центрі для відпочинку людей з інвалідністю
9 людей загинули у Франції внаслідок пожежі у центрі для відпочинку людей з інвалідністю © RFI

Виклик про пожежу надійшов рятувальникам близько сьомої ранку. Вони оперативно приборкали вогонь, який, за їхніми словами, ширився з блискавичною швидкістю.

Поки вдалося виявити тіла 9 загиблих. Тривають пошуки ще двох людей, які вважаються зниклими безвісти. На думку очільника пожежної бригади, їм навряд вдалося вціліти. 

Президент Франції Еммануель Макрон назвав пожежу трагедією та написав у соцмережі, що його думки з жертвами, постраждалими та їхніми рідними. 

Причини загоряння наразі невідомі. Обласна прокуратура розпочне розслідування пожежі, яка стала найсмертельнішою у Франції з 2016 року. Тоді у Руані спалахнув бар — загинули 14 людей. 

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