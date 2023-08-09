Польща відправляє 2 тисячі військових на кордон з Білоруссю

ПОСИЛЕННЯ РУБЕЖІВ

За словами заступника міністра внутрішніх справ Польщі Мацея Вонсіка, на суміжні з Білоруссю території доправлять вдвічі більше армійців, ніж просила Прикордонна служба. Військові підтримуватимуть стабільність у регіоні та запобігатимуть спробам незаконного перетину кордону з території свого східного сусіда та союзника Росії.

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Занепокоєння щодо безпеки на прикордонних територіях посилилися у Варшаві після того, як сотні «вагнерівців», загартованих у боях в Україні, прибули до Білорусі минулого місяця на запрошення Олександра Лукашенка.

Цього тижня Білорусь розпочала військові навчання біля кордону, а її нелегітимний президент кілька разів казав, що стримує бойовиків «Вагнера», які хочуть атакувати сусідню європейську державу.

Останніми місяцями Польща також фіксує збільшення кількості спроб незаконного перетину кордону мігрантами з Близького Сходу та Африки. Протягом останніх двох років Варшава звинувачувала Мінськ у вербуванні мігрантів з бідних країнах, щоб ті перебиралися на польську територію з метою розпалювання нестабільності.

«Це посилення буде не 1000, а 2000 солдатів», – сказав Мацей Вонсік державному інформаційному агентству PAP. «Це рішення прийняв Комітет безпеки, це рішення прийняв міністр оборони Маріуш Блащак».

У понеділок Вонсік заявив, що прикордонники вимагають підкріплення з однієї тисячі солдатів, а також зазначив, що наразі всі спроби нелегального проникнення мігрантів до Польщі організовує білоруська влада.

«Якби у нас на тому боці були справжні прикордонники, а не контрабандні служби, то цих переходів взагалі б не було», — додав він.