У Франції вирішили перевірити діяльність католиків-фундаменталістів через антисемітизм

Ганебні висловлювання

Перевірку організації Civitas, що об'єднує католиків-фундаменталістів, ініціював голова МВС країни Жеральд Дерманен. Провокативні заяви зробив есеїст П'єр Іллар 30 липня під час літнього з'їзду асоціації.

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Представник Civitas тоді заявив, що саме «натуралізація євреїв у 1791 році проклала дорогу імміграції». На його думку, відновити католицизм та зробити його державною релігією можна лише, якщо «повернутися до ситуації до 1789 року». Йшлося саме про ті часи, коли більшість євреїв у Франції не могла мати французького громадянства.

Такі висловлювання Іллара викликали хвилю обурення у політичних організацій Франції, членів партій «Непокірна Франція» та «Ренесанс» та у Спілки єврейських студентів Франції.

«Антисемітизму немає місця в нашій країні. Я рішуче засуджую ці ганебні висловлювання та передав справу прокурору. Окрім того, я попросив свої служби розглянути питання можливості розпуску Civitas», — заявив міністр МВС Жеральд Дерманен.

Тепер під загрозою — існування організації, яка називає себе «політичним рухом, який працює над просуванням та захистом суверенітету, національної та християнської ідентичності Франції». Civitas існує з 1999 року. Спочатку це було невелике об'єднання католиків-фундаменталістів та прибічників націоналістичних поглядів. Помітною асоціація стала у 2012 році, коли виступала проти дозволу на одностатеві шлюби та називала це «гомобезумством».