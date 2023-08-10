АГЕНТИ РФ

Ймовірно шпигував для Росії — у Німеччині затримали співробітника Бундесверу

Співробітника німецького Міністерства оборони заарештували в Кобленці, на заході Німеччини. Підозрюють, що він кілька місяців міг шпигувати на користь Росії.

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Співробітника Бундесверу заарештували за підозрою у шпигунстві на користь Росії
Співробітника Бундесверу заарештували за підозрою у шпигунстві на користь Росії © Tagesschau
Автор тексту: Юлія Хижняк
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Про це зокрема пише видання Tagesschau. Зазначають, що затриманий Томас Х. працював у Федеральному відомстві обладнання, інформаційних технологій та використання Бундесверу.

«Федеральний прокурор звинувачує його в тому, що він діяв як агент спецслужб Росії. Підставою став ордер на арешт Федерального суду від 27 липня. Чоловік перебуває під вартою», — йдеться у матеріалі.

Будівля Бундесверу
Будівля Бундесверу © GETTY IMAGES
Як з'ясували правоохоронці, чоловік кілька разів за власним бажанням звертався до російського посольства та генерального консульства в Бонні з пропозиціями співпраці. Користуючись своїм службовим становищем, він передавав росіянам інформацію зі свого професійного середовища. А у поле зору правоохоронців він потрапив, під час моніторингу російських об'єктів. 

Посольство РФ у Берліні
Посольство РФ у Берліні © В'ячеслав Філіппов / imago images
У квартирі та на робочому місці підозрюваного уже провели обшуки.

Окрім того, наприкінці минулого року високопоставленого співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND) заарештували за підозрою у державній зраді. Зазначають, що Карстен Л. передавав інформацію про свою професійну діяльність російській ФСБ, що призвело о розкриття державної таємниці..

Також у 2022 до умовного покарання засудили офіцера запасу Ральфа Г. Вищий регіональний суд Дюссельдорфа визнав, що він мав «надзвичайно проросійську позицію» та бажання «зробити себе популярним і важливим серед російських військових».

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