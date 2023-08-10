Ймовірно шпигував для Росії — у Німеччині затримали співробітника Бундесверу

АГЕНТИ РФ

Співробітника німецького Міністерства оборони заарештували в Кобленці, на заході Німеччини. Підозрюють, що він кілька місяців міг шпигувати на користь Росії.

Співробітника Бундесверу заарештували за підозрою у шпигунстві на користь Росії

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Про це зокрема пише видання Tagesschau. Зазначають, що затриманий Томас Х. працював у Федеральному відомстві обладнання, інформаційних технологій та використання Бундесверу.

«Федеральний прокурор звинувачує його в тому, що він діяв як агент спецслужб Росії. Підставою став ордер на арешт Федерального суду від 27 липня. Чоловік перебуває під вартою», — йдеться у матеріалі.

Будівля Бундесверу © GETTY IMAGES

Посольство РФ у Берліні © В'ячеслав Філіппов / imago images

Як з'ясували правоохоронці, чоловік кілька разів за власним бажанням звертався до російського посольства та генерального консульства в Бонні з пропозиціями співпраці. Користуючись своїм службовим становищем, він передавав росіянам інформацію зі свого професійного середовища. А у поле зору правоохоронців він потрапив, під час моніторингу російських об'єктів.У квартирі та на робочому місці підозрюваного уже провели обшуки.

Окрім того, наприкінці минулого року високопоставленого співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND) заарештували за підозрою у державній зраді. Зазначають, що Карстен Л. передавав інформацію про свою професійну діяльність російській ФСБ, що призвело о розкриття державної таємниці..

Також у 2022 до умовного покарання засудили офіцера запасу Ральфа Г. Вищий регіональний суд Дюссельдорфа визнав, що він мав «надзвичайно проросійську позицію» та бажання «зробити себе популярним і важливим серед російських військових».