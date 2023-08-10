Україна отримає від Естонії стрілецьку зброю та набої до неї

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА

Таллінн направить в Україну 150 одиниць ручної стрілецької зброї, а також необхідні для неї боєприпаси.

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Про це повідомляє естонське Міністерство оборони. Зазначають, що Уряд на засіданні Кабміну вже підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкур про відправку цієї зброї в Україну.

«Україну необхідно підтримати проти триваючої агресії Російської Федерації. Ми знову знайшли спосіб для Естонії простягнути руку допомоги... Російська Федерація не повинна отримати вигоди від агресії. Для цього прихильники України мають пришвидшити надання військової допомоги, а також покращити можливості власного ОПК», — наголосив Ханно Певкур.

Естонія AP - Pavel Golovkin

За час повномасштабного вторгнення РФ Естонія вже надала Україні військову допомогу на суму понад 400 мільйонів євро. Що складає понад 1% ВВП цієї країни. До попередніх поставок увійшли ракети до Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, обладнання зв’язку, польові госпіталі, медичне приладдя, засоби індивідуального захисту спорядження та пакети з сухпаями.