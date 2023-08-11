День солідарності білорусів: акції у третю річницю виборів президента пройшли по всьому світу

Складний шлях до демократії

У самій Білорусі річницю виборів відзначали підпільно — у мережі з'явилося кілька фото, де обличчя демонстрантів приховані. Головна акція Міжнародного дня солідарності пройшла у столиці Литви — Вільнюсі. Зараз там знаходиться штаб Світлани Тихановської, визнаної західними країнами демократичним лідером Білорусі. На Батьківщині Світлану вважають змовницею та екстремісткою. Цього березня в Мінську Тихановську заочно засудили до 15 років колонії загального режиму.

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Акція у Вільнюсі розпочалася вдень 9 серпня з одиночного пікету Анастасії Булибенко, раніше засудженої у Білорусі на 2,5 роки. Руки дівчини були в кайданках.

«Я стою тут, бо мені все ще боляче. Я стою тут, тому що я все ще хочу говорити. Я хочу виплеснути весь цей біль, і щоби більше людей дізналися про ситуацію в Білорусі, бо це дуже важливо, — заявила Анастасія виданню “Салідарність”. — Після того, як я опинилася у в'язниці на два роки за свій голос, я все ще його маю і хочу ним користуватися. Для мене ще нічого не закінчилося, бо це все ще продовжується. Те, що я тепер перебуваю у безпеці, у глобальному розумінні взагалі нічого не вирішує. Я щодня читаю новини, мої дівчатка все ще перебувають у колонії, мені сняться кошмари… Який це може бути кінець?»

Пікет Анастасії Булибенко, 9 серпня 2023 року © RFI

Увечері на Кафедральній площі Вільнюса зібралося близько тисячі людей під біло-червоними прапорами — політемігранти, колишні політв'язні, активісти, політики. Учасники мітингу вийшли з гаслами «Не забудемо, не пробачимо!», «Смерть диктаторам, свободу політв'язням!», а також із прапорами з назвами районів Мінська, маленьких та великих білоруських міст. Такі стяги з'явилися в Мінську у серпні 2020-го на маршах проти фальсифікації виборів: тоді колони районів столиці та невеличких міст збиралися під своєю символікою.

Акція на День солідарності білорусів © RFI

Акція на День солідарності білорусів © RFI

На мітингу солідарності з'явилося й нове гасло — «Квітів більше не буде!», яке теж пов'язано з подіями трирічної давнини.

Транспарант "Квітів більше не буде" на акції у День солідарності білорусів © RFI

«Всі захоплювалися, та й ми самі собою захоплювалися, своїм мирним протестом — з квіточками виходили, на лавочки забиралися без взуття, чекали на зелений для переходу вулиць. Вірили, що буде як у Чехословаччині наприкінці 80-х чи як у НДР — влада побачить, скільки нас, і зрозуміє, що треба зважати на народ, йти на переговори, на перевибори і так далі… Не спрацювало — Лукашенко та його банда чхати хотіли на мирні ходіння, мабуть, треба було показувати зуби, інакше не зрозуміють. Ну, на помилках навчаються — більше квітів точно не буде», — пояснив кореспондентові RFI сенс гасла колишній мінчанин Вадим.

На акції виступила Світлана Тихановська.

«Ця країна належить нам, а не узурпаторам та окупантам. І нашим ворогам я хочу сказати: ми нікуди не підемо. Нас ніщо не зупинить, допоки ми не повернемо собі свою країну», — звернулася Тихановська до білоруського режиму.

Світлана Тихановська на акції у День солідарності білорусів © RFI

Акція завершилася ходою до посольства Білорусі в Литві. Демонстранти прикрасили ворота та огорожу будівлі біло-червоними стрічками, вздовж виставили лампади та портрети жертв режиму.

Посилення санкцій щодо громадян Білорусі у Литві

Тим часом президент Литви Гітанас Науседа нещодавно знову закликав зрівняти державні санкції щодо білорусів і росіян. Це пов'язано з переміщенням до Білорусі найманців «ПВК Вагнера». Крім того, литовська влада побоюється появи у країні агентів білоруської розвідки та КДБ.

Під час мітингу Світлана Тихановська повідомила, що зустрічалася того ж дня із президентом Литви.

«Я донесла позицію демократичних сил Білорусі про те, що… ототожнення громадян Білорусі та Росії буде ударом насамперед по тих білорусах, які борються проти режиму, виступають за демократизацію країни, — сказала Тихановська. — Я думаю, що ми разом із литовською владою знайдемо рішення, як допомогти уникнути цих загроз, послабити їх, але водночас дати можливість білорусам продовжувати переїжджати та шукати притулок».

Вчора, 10 серпня, прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте в інтерв'ю Žinių radijas заявила, що невдовзі в парламенті країни відновиться дискусія щодо санкцій. Вона підкреслила, що можливі «проміжні рішення», при прийнятті яких будуть враховані «гуманітарні винятки».

Нині у країні понад 60 000 вимушених політемігрантів із Білорусі. Навесні Сейм відхилив проєкт закону, який розповсюджує санкції проти громадян Росії на білорусів.