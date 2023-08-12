У Франції рішуче засудили нову серію російських ракетних ударів по території України
Париж звинуватив Москву у грубому порушенні міжнародного гуманітарного права, зазначивши, що останні ракетні атаки росіян були спрямовані на цивільну інфраструктуру, включно з житловими районами.
Опубліковано:
Внаслідок одного з таких ударів по Прикарпаттю загинула дитина, — йдеться в офіційній заяві французького МЗС:
Як неодноразово наголошувала міністр Європи та закордонних справ Катрін Колонна, ці неприйнятні дії є воєнними злочинами та не можуть залишитися безкарними
Відтак Франція продовжуватиме посилювати військову підтримку Києва у тісній координації зі своїми партнерами, зокрема шляхом підтримки можливостей протиповітряної оборони України.
«Підтримка Францією українських та міжнародних судів залишається повною для боротьби з безкарністю злочинів, скоєних Росією в Україні», — зазначається на сайті відомства.