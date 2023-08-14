Новий штам Covid-19 у Франції. Кількість звернень до лікарів збільшується, хоч і не суттєво
Тенденцію почали фіксувати з 1 серпня. Французькі лікарі її пов'язують із появою нового штаму вірусу «Еріс» і заспокоюють, що приводу для паніки поки немає. Але ситуація може змінитися, адже влітку проходить дуже багато масових заходів, під час яких хвороба може поширюватись.
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Як повідомляє видання France 24, ріст захворювання на Covid-19 відбувся після Байоннського фестивалю, де зібралося 1,3 млн відвідувачів з 26 по 30 липня. Минулого тижня медики зафіксували на 31 відсоток більше звернень, ніж за попередній тиждень. А Французька служба невідкладної медичної допомоги повідомила про збільшення консультацій з приводу підозр на Covid-19, їх стало більше на 84 відсотки за цей же період. До лікарів зверталися різні вікові групи пацієнтів.
Поки що зростання захворюваності локалізується на південному заході Франції, здебільшого у курортних регіонах.
Такий сплеск захворюваності міг спричинити новий підваріант коронавірусу Omicron EG.5.1, «Еріс». За словами епідеміолога і директора Інституту глобального здоров'я США Антуана Флао, цей штам є «більш трансмісивним, ніж його попередники, і стає домінуючим варіантом».
За інформацією France 24, ситуація контрольована, навантажень на лікарні, зокрема, на відділення інтенсивної терапії, немає. Та й ВООЗ говорить, що «ризик для здоров'я населення, який може нести EG.5.1, на глобальному рівні оцінюється як низький».