Новий штам Covid-19 у Франції. Кількість звернень до лікарів збільшується, хоч і не суттєво

Хворіють на курортах

Тенденцію почали фіксувати з 1 серпня. Французькі лікарі її пов'язують із появою нового штаму вірусу «Еріс» і заспокоюють, що приводу для паніки поки немає. Але ситуація може змінитися, адже влітку проходить дуже багато масових заходів, під час яких хвороба може поширюватись.

Реклама Читати продовження

Як повідомляє видання France 24, ріст захворювання на Covid-19 відбувся після Байоннського фестивалю, де зібралося 1,3 млн відвідувачів з 26 по 30 липня. Минулого тижня медики зафіксували на 31 відсоток більше звернень, ніж за попередній тиждень. А Французька служба невідкладної медичної допомоги повідомила про збільшення консультацій з приводу підозр на Covid-19, їх стало більше на 84 відсотки за цей же період. До лікарів зверталися різні вікові групи пацієнтів.

Поки що зростання захворюваності локалізується на південному заході Франції, здебільшого у курортних регіонах.

Такий сплеск захворюваності міг спричинити новий підваріант коронавірусу Omicron EG.5.1, «Еріс». За словами епідеміолога і директора Інституту глобального здоров'я США Антуана Флао, цей штам є «більш трансмісивним, ніж його попередники, і стає домінуючим варіантом».

За інформацією France 24, ситуація контрольована, навантажень на лікарні, зокрема, на відділення інтенсивної терапії, немає. Та й ВООЗ говорить, що «ризик для здоров'я населення, який може нести EG.5.1, на глобальному рівні оцінюється як низький».