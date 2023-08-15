Попри посилення заходів у Франції не зменшується кількість жертв домашнього насильства

ФЕМІЦИД

Унаслідок сімейного насильства у Франції з початку 2023 року було вбито 79 жінок. Більшість із них загинули від рук чоловіків або співмешканців, зокрема, колишніх. Торік було скоєно 147 таких убивств. Попри посилену боротьбу в країні з домашнім насильством, кількість пов'язаних із ним злочинів не знижується.

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Такі злочини французькі феміністичні організації, які ведуть статистику вбивств унаслідок сімейного насильства, називають феміцидом — «убивство або доведення до самогубства жінки через гендер, незалежно від віку та обставин».

Як зазначають, найчастіше, хоч і не завжди, феміцид скоюють у сім'ї. У переважній більшості випадків агресорами є чоловіки, співмешканці, зокрема й колишні партнери, інші чоловіки-родичі.

З останніх зафіксованих випадків:

🔻 «20 червня в Реймсі (департамент Марна) 50-річну Селін вбив її син. Його затримали та взяли під варту. Він уже демонстрував агресивність "під впливом алкоголю"»;

🔻 «24 липня в Обурдені (департамент Нор) 38-річну жінку вбив її співмешканець, який завдав їй множинних ножових ударів. Він був відомий поліції через прояви насильства в парі»;

🔻 «3 серпня в Прешак-сюр-Адурі (департамент Жер) 58-літню Сільві збив її колишній співмешканець, який сів за кермо, коли та намагалася втекти. П'ять років тому вона знайшла притулок у друзів під час їхнього розставання. Вона неодноразово подавала скарги, у червні вона звернулася до поліції у зв'язку із погрозами вбивством».

Як у Франції борються з домашнім насильством?

Першу загальнонаціональну інформаційну кампанію боротьби з домашнім насильством у Франції провели в 1989-му. Наступного року суд уперше визнав злочин зґвалтування у шлюбі. Потім покарання за домашнє насильство було посилено.

У 2010 році у Франції суди почали видавати охоронні ордери, які забороняють ґвалтівникові контактувати зі своєю жертвою. 2014 року законодавчо запровадили так звану «тривожну кнопку» — телефон для екстреного зв'язку з поліцією в разі небезпеки, хоча й довгий час його використовували нечасто.

Протягом багатьох років проблематика домашнього насильства була рідкістю в медійному та політичному порядку у Франції. Про вбивства внаслідок сімейного насильства преса часто писала як про «злочини на ґрунті пристрасті» («crime passionnel») або «сімейні драми».

У 2014 році колектив журналісток, які борються за ліпше представлення жінок у медіа, закликав колег не використовувати ці словосполучення в матеріалах про феміцид.

«Засоби масової інформації зловживають цими термінами, що сприяє мінімізації відповідальності потенційних убивць, аж до її занулення. Пристрасть — це те, що ми не можемо контролювати. Драма викликає думки про нещасний випадок, а не про насильство. Щоразу, коли журналісти використовують ці терміни, вони наводять аргументи вбивць», — йшлося в колективному заклику, опублікованому в газеті Libération.

Демонстрації проти насильства над жінками, Париж, 20 листопада 2021 © Adrienne Surprenant / AP

В останні роки тема насильства щодо жінок стала однією з найзначніших і найгучніших у громадській дискусії та медіа. 2017 року президент Еммануель Макрон назвав гендерну рівність найважливішим завданням свого президентського терміну.

Восени 2019 року французький уряд після трьох місяців консультацій із членами профільних асоціацій, чиновниками та жертвами оголосив про пів сотню нових заходів для боротьби з домашнім насильством. Серед найбільш гучних стала роздача тисяч телефонів із «тривожною кнопкою», а також систематичне застосування електронних браслетів, які дозволяють контролювати виконання судового рішення про заборону ґвалтівнику наближатися до жертви.

На кінець 2022 року, за даними уряду, було виділено близько 4000 таких «тривожних кнопок», а також активізовано близько тисячі електронних браслетів. Десятки тисяч поліціянтів і жандармів додатково навчалися, як працювати з жертвами домашнього насильства. За п'ять років на 97% побільшало місць тимчасового розміщення жертв, які змушені залишити свої будинки. У рамах боротьби з рецидивами за 2020-2021 роки відкрили тридцять центрів для роботи з домашніми насильниками.

Медикам дозволили відступати від принципу лікарської таємниці та звертатися до поліції в разі екстреної та безпосередньої загрози життю та здоров'ю жертви насильства — навіть без згоди пацієнта. А подавати скарги стало можливо прямо в лікарнях під час звернення жертв із травмами від побоїв.

У 2020 році до кримінальної статті про моральний харасмент (від англ. «harassment» — переслідування, домагання. — Ред.) у парі як обтяжливу обставину було внесено випадки, коли психологічне насильство призводить до суїциду або спроби позбутися життя. У такому разі авторові насильства загрожує до 10 років ув'язнення.

З 2010 року переслідування чоловіка чи партнера в парі, що завдає шкоди здоров'ю, карається у Франції терміном ув'язнення від 3 до 5 років (ст. 222-33-2-1 КК).

Крім того, у всіх французьких школах поширили єдиний документ для повідомлення про випадки сімейного насильства. Гаряча телефонна лінія 3919 для жертв домашнього насилля стала цілодобовою. Збільшився штат соціальних працівників, які підвищують грамотність поліціянтів і жандармів щодо проблем сімейного насильства. У разі вбивства партнера стали систематично призупиняти батьківські права.

Цієї весни уряд представив міжвідомчий план досягнення гендерної рівності на 2023–2027 роки. Він передбачає, зокрема, «план нового старту» для допомоги жінкам, які йдуть від агресора. Йдеться про фінансову та психологічну підтримку, допомогу з влаштуванням на роботу та доглядом за дітьми тощо.

Чому не вдається викорінити вбивства жінок їхніми співмешканцями?

Протягом 2011-2018 років пересічно 213 тисяч жінок щорічно ставали у Франції жертвами фізичного або сексуального насильства з боку співмешканців або колишніх партнерів.

Кількість поданих у зв'язку з домашньою агресією скарг останніми роками у Франції зростало — до 2021 року воно практично подвоїлося проти 2016-го. Як пояснює влада, це зумовлює загальний контекст: про цю проблему стали багато і відкрито говорити, покращили умови прийому потерпілих у поліції та жандармерії.

За даними феміністської асоціації Nous Toutes, 2022 року 147 жінок стали жертвами феміцидів. Чисельність таких убивств із року в рік не знижується. 2021 року було зафіксовано 113 вбивств, 2020-го — 102, 2019-го — 153, 2018-го — 123, 2017-го — 143.

Чому правоохоронній системі не вдається запобігати цим злочинам, незважаючи на посилені заходи боротьби з сімейним насильством?

Багато експертів та представників системи юстиції кажуть про брак коштів, кадрів, фінансування, а також матеріального забезпечення. Деякі відзначають неналежну кількість «тривожних телефонів» та електронних браслетів з урахуванням обсягу поданих скарг. Інші відзначають проблеми з координацією між різними профільними службами.

Протестувальниці тримають плакати з іменами жінок, убитих їхніми партнерами. Париж, 19 жовтня 2019 року © Thibault Camus / AP

Багато хто у Франції говорить про потребу змінити загальний підхід у боротьбі з домашнім насильством та повноцінний перехід до «культури захисту» замість реакції вже за фактом скоєного злочину. Жертви домашнього насильства часто не наважуються піти від своїх агресорів, ще частіше — звернутися до поліції. Але, як бачимо з хроніки випадків убивств, буває і так, що чоловіки вбивають жінок після неодноразових скарг до правоохоронних органів. І саме після подання скарг жінки опиняються в особливо вразливому становищі без належного захисту.

Наприклад, 21 липня цього року Хаджиру, мати двох дітей, убив її чоловік. За три місяці до цього жінка подала скаргу на нього до поліції. Очікуючи судового вироку, вона попросила охоронний ордер, який забороняє авторові насильства наближатися до жертв. Проте суд відмовив їй у цьому, вважаючи, що «ніщо не доводить існування реальної небезпеки» для жінки.

Адвокат Ізабель Стейер, що спеціалізується на справах про сімейне насильство, у коментарі RFI вказує, що саме після подання скарги жінки потребують особливого захисту:

— У цей момент їм загрожує вбивство, і в цей момент вони не захищені. Їх потрібно систематично захищати після подання скарги.

За її словами, у всіх без винятку випадках після подання скарги та перед винесенням вироку, авторів насильства (якщо ті залишаються на волі) слід контролювати за допомогою електронних браслетів, щоб вони не наближалися до жертв. Низка феміністських асоціацій виступають також за те, щоб батьків-ґвалтівників позбавляли батьківських прав. Нині вони навіть у разі ув'язнення через тяжкі злочини проти членів своєї сім'ї можуть зберігати батьківські права. А це зобов'язує жертву або жертв підтримувати з ними контакт.