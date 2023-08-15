Резніков обговорив із міністром фінансів Німеччини надання ППО і бронемашин

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Міністр оборони Олексій Резніков зустрівся із Федеральним міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером. Зокрема говорили про надання матеріально-технічної допомоги Україні.

Міністр оборони Олексій Резніков під час зустрічі з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером

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Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Під час зустрічі високого гостя поінформували про поточну безпекову ситуацію в Україні, а також тенденції щодо її розвитку на короткострокову та середньострокову перспективи», — ідеться у повідомленні.

Серед пріоритетних перспективних напрямів було зазначено отримання засобів ППО, боєприпасів різного калібру, а також різного типу бронемашин, зазначили у Міноборони.

Резніков наголосив на потребі у броньованих медичних машинах для швидкої евакуації поранених воїнів під час так званої «золотої години», яка має вирішальне значення для порятунку життя.

Міністр оборони Олексій Резніков під час зустрічі з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером © Міноборони

Своєю чергою, міністр фінансів Німеччини засвідчив беззаперечну підтримку територіальної цілісності та незалежності України та висловив готовність продовжувати подальшу практичну взаємодію за широким спектром питань.

«Ми вже створили дієву систему нашої плідної співпраці. А після війни ми матимемо гарну можливість значно розширити коло спільних проєктів в практичній площині. Наше співробітництво під час війни — гарне підтвердження наших спільних цінностей», — сказав під час зустрічі Крістіан Лінднер.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер © Міноборони