Резніков обговорив із міністром фінансів Німеччини надання ППО і бронемашин
Міністр оборони Олексій Резніков зустрівся із Федеральним міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером. Зокрема говорили про надання матеріально-технічної допомоги Україні.
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Про це повідомляє Міністерство оборони України.
«Під час зустрічі високого гостя поінформували про поточну безпекову ситуацію в Україні, а також тенденції щодо її розвитку на короткострокову та середньострокову перспективи», — ідеться у повідомленні.
Серед пріоритетних перспективних напрямів було зазначено отримання засобів ППО, боєприпасів різного калібру, а також різного типу бронемашин, зазначили у Міноборони.
Резніков наголосив на потребі у броньованих медичних машинах для швидкої евакуації поранених воїнів під час так званої «золотої години», яка має вирішальне значення для порятунку життя.
«Ми вже створили дієву систему нашої плідної співпраці. А після війни ми матимемо гарну можливість значно розширити коло спільних проєктів в практичній площині. Наше співробітництво під час війни — гарне підтвердження наших спільних цінностей», — сказав під час зустрічі Крістіан Лінднер.