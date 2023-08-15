ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Швеція готує новий пакет військової допомоги Україні на понад $300 мільйонів

Швеція планує надати Україні новий пакет військової підтримки вартістю 3,4 мільярда крон (майже 314 мільйонів доларів), що включатиме переважно боєприпаси і запасні частини до раніше поставлених систем озброєння.

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Україна-Швеція
Україна-Швеція © Міністерство оборони України
Автор тексту: Юлія Ромашкевич
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Про це заявив у вівторок міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє Reuters

«Ми повинні підготуватися до того факту, що це може бути затяжна війна, і ми також маємо довгострокову перспективу, щоб ми могли підтримувати ті системи озброєння, які ми надсилаємо в Україну», — сказав Йонсон на пресконференції.

Новий пакет військової допомоги стане 13-м за рахунком, який Швеція надасть Україні з початку війни.

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