Швеція готує новий пакет військової допомоги Україні на понад $300 мільйонів

Про це заявив у вівторок міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє Reuters.

«Ми повинні підготуватися до того факту, що це може бути затяжна війна, і ми також маємо довгострокову перспективу, щоб ми могли підтримувати ті системи озброєння, які ми надсилаємо в Україну», — сказав Йонсон на пресконференції.