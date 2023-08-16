Латвія почала мобілізацію прикордонників через загрозу з боку Білорусі

ГІБРИДНА ЗАГРОЗА

Додаткову мобілізацію прикордонників Латвії на держрубежі з Білоруссю розпочали з 15 серпня.

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Зазначають, що це зробили через зростання гібридної загрози з боку Білорусі. А саме, збільшення кількості спроб нелегального перетину кордону з білоруської території.

«Таке рішення було прийнято у зв’язку зі стрімким зростанням гібридної загрози на латвійсько-білоруському державному кордоні за минулу добу, коли було виявлено 96 спроб незаконного перетину латвійсько-білоруського державного кордону, а також посиленою залученістю білоруських влади в організації потоку нелегальних іммігрантів та інформації про ризики, яка вказує на можливе зростання гібридних загроз», — повідомили на сайті латвійської Держприкордонслужби.

Нелегальні мігранти на латвійсько-білоруському кордоні © Держприкордонслужба Латвії

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На період посиленої мобілізації посадовим особам Держприкордонслужби не надаватимуть відпустки. А тих, хто вже перебуває на відпочинку, відкличуть.

Паркан на латвійсько-білоруському кордоні, пошкоджений нелегальними мігрантами © Держприкордонслужба Латвії

Окрім того, допомогу охоронцям держрубежу надаватимуть Національні збройні сили Латвії та Державна поліція.