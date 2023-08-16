Литва вирішила закрити пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

БЕЗПЕКА КОРДОНУ

Йдеться про два контрольно-пропускні пункти «Шумськ» і «Тверчюс». Уряд ухвалив рішення про їх закриття з 18 серпня.

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Контрольно-пропускні пункти «Шумськ» і «Тверчюс» закриють тимчасово, про це пише, зокрема, LRT.

«Це рішення має на меті відповідне реагування на зміни геополітичної ситуації та загрози національній безпеці, запобігання контрабанді товарів», — йдеться у матеріалі.

Прикордонників, які працювали на пунктах «Шумськ» і «Тверчась»,переведуть на інші пункти пропуску. Транспортні потоки спрямують на нещодавно реконструйований ПКП «Медінінкай». Там використовується рентгенівська система контролю, якої немає в Шумському та Тверчаському пунктах.

Зараз через «Шумськ»проходить лише легкий транспорт, через «Тверчюс» — легкий транспорт і порожні вантажні автомобілі.

Литва готується до можливих провокацій із боку ПВК «Вагнера» © AP - Mindaugas Kulbis

Нині на кордоні Польщі з Білоруссю працює один ПКП, на латвійському — два, на литовському — шість.

Раніше генеральний директор митного департаменту Литви Дарюс Жвіронас зазначив, що закриття вищезгаданих пунктів пропуску не порушить рух товарів через кордон з Білоруссю.

Разом з тим, литовський президент Гітанас Науседа заявляв, що Литві, Латвії та Польщі, можливо, доведеться закрити кордон з Білоруссю. Це можуть зробити у разі ускладнення безпекової ситуації у зв'язку із прибуттям до Білорусі найманців групи «Вагнера». Однак, підкреслив він, — це буде крайнім заходом.