Лувру — 230: спадщина найбільшого у світі музею містить й українські імена
Париж – Він уперше відчинив свої двері для широкої публіки 10 серпня 1793 року під час Французької революції. Відтоді Лувр завоював звання найбільш відвідуваного музею у світі. Його експозиція налічує понад 380 тисяч експонатів, зокрема унікальні зібрання античного, східного, давньоєгипетського та західноєвропейського мистецтва. А першою у світі художницею, чиї роботи були представлені в Луврі, стала українка Марія Башкирцева.
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Майстриня жанрового живопису народилася 1858 року в селі Гавронці на Полтавщині у знатній родині великого землевласника та доньки аристократа. Після розлучення батьків 12-річна Марія разом з матір’ю переїжджає за кордон. Спочатку вони осіли в Ніцці, згодом перебралися до Парижа. Саме у французькій столиці відбулося становлення українки як художниці. Марії пророчили славу оперної співачки. Дівчина мала чудовий голос і добрий музичний слух. Проте туберкульоз спричинив погіршення слуху. Виявили недугу, коли Марії було 16 років, тож про вокал довелося забути.
Розраду юна українка віднайшла в мистецтві. У Парижі вона вступила до приватної художньої школи Академія Жуліана — та за два роки засвоїла програму, розраховану на сім.
Уже 1881 року Марія Башкирцева вперше взяла участь у Паризькому салоні — всесвітньовідомій виставці творів мистецтв. Її дебютною картиною стало зображення молодої жінки, яка схилилася над книгою. Для того часу та віку мисткині сюжет був по-справжньому сміливим. За свій дебют Башкирцева отримала медаль.
Українка любила зображувати пейзажі, міські мотиви, а також писати жіночі та дитячі портрети. На її полотнах — світ паризького передмістя: робітниці, служниці, безпритульні діти та школярі.
Українка також широко відома європейській публіці як авторка «Щоденника». Його юна Марія почала вести з 13 років, розкриваючи внутрішній світ людини, яка не хоче втратити ані миті свого життя.
«Я народилася в Україні, — писала у своєму щоденнику Марія. — Я повернуся в Україну, коли на цій прекрасній землі настане пошана людських прав... Я працюю також для слави мого краю».
Смертельний діагноз Башкирцевої тільки спонукав її діяти. Дівчина боялася не встигнути втілити задумане та картала себе, що пізно почала працювати.
Життя геніальної художниці обірвалося в 25 років. Звичайна застуда призвела до загострення туберкульозу та фатальних наслідків. Марію Башкірцеву поховали на цвинтарі Пассі в Парижі. А її роботи стали купувати світові музеї. Більша частина доробку мисткині загинула під час Другої Світової війни. У Луврі представлені її дві картини.
Ім'я Марії Башкирцевої закарбовано на скульптурі «Безсмертя» у Люксембурзькому музеї разом з іменами вісьмох французьких митців, які померли молодими.
В експозиції Лувру представлені також картини українських митців Володимира Боровиковського, Дмитра Левицього та Миколи Пимоненка.
14 червня у Луврі відкрилась виставка ікон із київського Музею Ханенків, яка триватиме до 6 листопада.
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