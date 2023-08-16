Лувру — 230: спадщина найбільшого у світі музею містить й українські імена

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Париж – Він уперше відчинив свої двері для широкої публіки 10 серпня 1793 року під час Французької революції. Відтоді Лувр завоював звання найбільш відвідуваного музею у світі. Його експозиція налічує понад 380 тисяч експонатів, зокрема унікальні зібрання античного, східного, давньоєгипетського та західноєвропейського мистецтва. А першою у світі художницею, чиї роботи були представлені в Луврі, стала українка Марія Башкирцева.

Французький Лувр є найбільш відвідуваним музеєм у світі

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Майстриня жанрового живопису народилася 1858 року в селі Гавронці на Полтавщині у знатній родині великого землевласника та доньки аристократа. Після розлучення батьків 12-річна Марія разом з матір’ю переїжджає за кордон. Спочатку вони осіли в Ніцці, згодом перебралися до Парижа. Саме у французькій столиці відбулося становлення українки як художниці. Марії пророчили славу оперної співачки. Дівчина мала чудовий голос і добрий музичний слух. Проте туберкульоз спричинив погіршення слуху. Виявили недугу, коли Марії було 16 років, тож про вокал довелося забути.

Марія Башкирцева, автопортрет (1880) © Great painters

Розраду юна українка віднайшла в мистецтві. У Парижі вона вступила до приватної художньої школи Академія Жуліана — та за два роки засвоїла програму, розраховану на сім.

Уже 1881 року Марія Башкирцева вперше взяла участь у Паризькому салоні — всесвітньовідомій виставці творів мистецтв. Її дебютною картиною стало зображення молодої жінки, яка схилилася над книгою. Для того часу та віку мисткині сюжет був по-справжньому сміливим. За свій дебют Башкирцева отримала медаль.

Портрет молодої дівчини (1882), М. Башкирцева © my daily art display

Українка любила зображувати пейзажі, міські мотиви, а також писати жіночі та дитячі портрети. На її полотнах — світ паризького передмістя: робітниці, служниці, безпритульні діти та школярі.

Українка також широко відома європейській публіці як авторка «Щоденника». Його юна Марія почала вести з 13 років, розкриваючи внутрішній світ людини, яка не хоче втратити ані миті свого життя.

«Я народилася в Україні, — писала у своєму щоденнику Марія. — Я повернуся в Україну, коли на цій прекрасній землі настане пошана людських прав... Я працюю також для слави мого краю».

Марія Башкирцева у народному вбранні © Ua Modna

Смертельний діагноз Башкирцевої тільки спонукав її діяти. Дівчина боялася не встигнути втілити задумане та картала себе, що пізно почала працювати.

Життя геніальної художниці обірвалося в 25 років. Звичайна застуда призвела до загострення туберкульозу та фатальних наслідків. Марію Башкірцеву поховали на цвинтарі Пассі в Парижі. А її роботи стали купувати світові музеї. Більша частина доробку мисткині загинула під час Другої Світової війни. У Луврі представлені її дві картини.

Картина М. Башкирцевої «Жан і Жак» (1883), що виставлялась у Луврі © Ua Modna

Картина М. Башкирцевої «Мітинг» (1884), що виставлялась у Луврі © Ua Modna

Ім'я Марії Башкирцевої закарбовано на скульптурі «Безсмертя» у Люксембурзькому музеї разом з іменами вісьмох французьких митців, які померли молодими.

В експозиції Лувру представлені також картини українських митців Володимира Боровиковського, Дмитра Левицього та Миколи Пимоненка.

М. Пимоненко «Гопак» © Ua Modna

В. Боровиковський «Лізинька та Дашинька» © Ua Modna

Д. Левицький. Портрет Марії Наришкіної © Ua Modna

14 червня у Луврі відкрилась виставка ікон із київського Музею Ханенків, яка триватиме до 6 листопада.

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