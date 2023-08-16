Північна Македонія стала 15 країною, яка долучилася до гарантій безпеки для України

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА

Північна Македонія приєдналася до декларації країн Великої сімки про надання гарантій безпеки для України, погодженої на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму офіційному твіттері.

Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую Премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському @DKovachevski за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами. 🇺🇦🇲🇰 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2023

«Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую Премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами», — йдеться у дописі.

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Трохи раніше до цієї декларації також приєдналася Греція, вона стала 14 країною-учасницею. Окрім того, Греція пропонує допомогти Україні з розмінуванням Азовського моря по завершенню війни. Це дозволить безперешкодно продовжувати постачати зерно до Африки.