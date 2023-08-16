Румунія підтвердила, що навчатиме українських льотчиків роботі з F-16

НАТІВСЬКІ КРИЛА

Для цього створять регіональний центр підготовки пілотів.

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Про те, що Румунія буде навчати українських пілотів керуванню сучасними винищувачами повідомив у промові президент країни Клаус Йоганніс.

«Ми братимемо участь у підготовці українських військових у межах військової допомоги Європейського Союзу місії. Ми розмістимо майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16, центр, який однаково обслуговуватиме румунських, союзницьких та українських пілотів», — сказав румунський президент.

Президент Румунії Клаус Йоганніс AP - Maurizio Gambarini

Окрім того, Йоганніс зауважив, що Румунія, як й інші союзники по НАТО, продовжить підтримувати Україну на шляху її боротьби за мир та свободу.

«Ми продовжуватимемо координацію в рамках Європейського Союзу для ефективного подолання численних наслідків війни. Ми й надалі підтримуватимемо європейський курс Києва та виступатимемо за значну європейську допомогу Україні на всіх рівнях», — наголосив він.

Та додав, що Бухарест усвідомлює ризики, пов'язані із тим, що РФ пішла на ескалацію, завдаючи ударів по українських портах на Дунаї, поруч з румунською територією.