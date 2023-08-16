У Британії заарештували трьох підозрюваних у шпигунстві на користь РФ

ШПИГУНСЬКІ ІГРИ

Одну жінку та двох чоловіків, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії, заарештували в рамках великого розслідування британської нацбезпеки. Їм уже висунули звинувачення.

Підозрювані в шпигунстві на користь Росії громадяни Болгарії, яких затримали у Великій Британії

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Про це, зокрема, пише ВВС. Зазначають, що усі троє підозрюваних є громадянами Болгарії. Це — 45-річний Орлін Руссєв, 41-річний Бізер Джамбазов та Катрін Іванова, якій 31 рік. Їх затримали ще в лютому і відтоді вони перебувають під вартою.

Бізер Джамбазов та Катрін Іванова © ВВС

«Їх звинувачують у зберіганні документів, що посвідчують особу, з «неправомірним умислом», і, як стверджується, вони мали їх, знаючи, що вони підроблені. Стверджується, що вони працювали на російські спецслужби», — йдеться у матеріалі.

Під час обшуків, окрім болгарських, у них знайшли посвідчення особи та паспорти для Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії, Греції та Чехії.

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Повідомляють, що усі троє жили у Великій Британії роками, орендуючи житло. Орлін Руссєв свого часу вів у Росії, але у 2009 переїхав до Британії і влаштувався на роботу до технічного відділу фінпослуг.

«У його профілі в мережі LinkedIn зазначено, що пізніше він володів компанією, що займається розвідкою сигналів, яка передбачає перехоплення комунікацій або електронних сигналів. Пан Русев, чиєю останньою адресою є приморський гостьовий будинок у Грейт-Ярмуті, також стверджує, що колись він був радником болгарського міністерства енергетики», — пишуть журналісти ВВС.

А Джамбазов та Іванова, яких сусіди називають парою, працювали у сфері медпослуг — він водієм у лікарні, вона лаборанткою у приватній медустанові.

Суд над трійцею має відбутися у січні.