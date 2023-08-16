Єнссен не мав повноважень коментувати членство України в НАТО — політолог

«ДИВНИЙ ВКИД»

Керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен висловив думку, що Україна може вступити в НАТО, якщо відмовиться від частини своїх територій на користь Росії.

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Про це він повідомив під час публічної дискусії в норвезькому місті Арендаль, пише видання VG

Я думаю, — сказав Стіан Єнссен, — що рішення може полягати в тому, щоб Україна відмовилася від території і натомість отримала членство в НАТО. Я не кажу, що так має бути. Але це може бути ймовірним рішенням

Україна відреагувала на цю заяву. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко наголосив, що розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними.

Завжди виходили з того, — написав він на своїй сторінці у фейсбук, — що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО

Також Ніколенко додав, що в МЗС України налаштовані на подальше плідне співробітництво із Секретаріатом НАТО задля досягнення спільних цілей.

В ефірі національного телемарафону «Єдині новини» секретар ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов назвав висловлювання Стіана Єнссена «дивним вкидом з боку НАТО»:

Абсолютно незрозуміло, для чого це зроблено. Для того, щоб помацати наші нерви? Так не треба

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк також зазначив, що такими «жахливими індульгенціями НАТО пропонує бажаний для Росії сценарій заморожування замість пришвидшення постачання зброї»:

Розміняти територію на парасольку НАТО? Дивно. Тобто свідомо піти на програш демократії, заохочення глобального злочинця, консервацію російського режиму, знищення міжнародного права й обов’язкове перенесення війни на інші покоління. Бо чому Росія, не програвши, має добровільно відмовитися від провокацій, гібридів, традиційної поведінки? Очевидно, що, якщо Путін не зазнає нищівної поразки, політичний режим у Росії не зміниться, а воєнні злочинці не понесуть покарання, війна обов’язково повернеться зі збільшеними апетитами Росії

Також Подоляк додав, що спроби зберегти світовий порядок і встановити «поганий мир» через тріумф Путіна принесуть світу лише ганьбу та війну.

За словами українського політолога-міжнародника Антона Кучухідзе, найбільше користі з цієї медійної історії отримала Росія. Вона використовує скандал на користь власної пропаганди. При цьому, наголошує експерт, сприймати слова Стіана Єнссена як офіційну позицію НАТО в жодному разі не можна:

— Аналізом для офіційної позиції НАТО є Вільнюське комюніке, яке прийняли минулого місяця, де чітко зазначено майбутнє України в НАТО: військово-технічна підтримка України та територіальна цілісність. Усе, що хтось в канцелярії вигадав та захотів сказати, не є предметом для реального аналізу процесу. Тому що є офіційний документ.

Саміт НАТО у Вільнюсі AP - Adrian Wyld

Канцелярія НАТО, до якої належить Стіан Єнссен, організовує діяльність структури та не має повноважень робити публічні заяви щодо членства якоїсь держави в НАТО, підкреслює політолог:

— Ніякої зради немає. Зараз йде системна робота по тому, що було прийнято під час Саміту у Вільнюсі.