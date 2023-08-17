Німеччина дає зелене світло контрольованому вживанню канабісу

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Уряд Німеччини схвалив проєкт закону, який легалізує купівлю та зберігання канабісу для рекреаційного користування. Документ ще мають схвалити депутати німецького парламенту, які повертаються з літніх канікул 4 вересня.

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Законодавство дозволить дорослим мати до 25 грамів речовини та вирощувати до трьох рослин для особистого користування. Вони також зможуть пристати до некомерційних «клубів канабісу». Їхні члени, до 500 в кожному, матимуть право легально вирощувати й купувати марихуану.

Міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах назвав проєкт закону «поворотним моментом» у ставленні Німеччини до канабісу. На його думку, м'якша політика допоможе боротися з чорним ринком та злочинністю, пов’язаною з наркотиками, зменшить навантаження на правоохоронні органи та дозволить безпечніше споживати марихуану.

При цьому неповнолітнім використовувати канабіс буде заборонено. І уряд розпочне кампанію, яка попереджатиме про ризики для здоров’я, особливо молоді. Під час пресконференції в Берліні міністр зауважив:

— Концепція, яку ми представляємо, — це контрольована легалізація. Ми хочемо обмежити споживання та зробити його безпечнішим.

Але проєкт закону менш амбітний, ніж передбачалося. Від плану дозволити широкий продаж канабісу в ліцензованих крамницях відмовились у квітні після того, як Європейська комісія висловила занепокоєння з цього приводу.

Міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах на пресконференції щодо запланованої урядом Німеччини лібералізації політики канабісу в Берліні, Німеччина,16 серпня 2023 © AP / Markus Schreiber

Проте й нинішня пропозиція наразилася на сильний спротив з боку консервативних політиків, лікарів і правоохоронних органів.

Регіональний міністр охорони здоров'я Баварії Клаус Холечек назвав ці плани безвідповідальними. За його словами, приклади у світі доводять, що лібералізація мало коли стримує чорний ринок.

Професійна асоціація педіатрів Німеччини оприлюднила спільну із іншими організаціями охорони здоров’я молоді заяву і рішуче засудила план легалізації. Адже дозвіл сприятиме споживанню канабісу молоддю.

Поліційні профспілки та судді також критикують законодавство як надто бюрократичне, побоюючись, що воно додасть більше стресу судовій системі, а не розвантажить її.

Лаутербах привітав бурхливі дискусії, але зауважив, що критики не пропонують жодних рішень. Міністр наполягає, що декриміналізація наркотиків із запровадженням низки обмежень і роз’ясненням небезпеки вживання канабісу спрацює.

Якщо законопроєкт ухвалять, уряд перегляне суспільний вплив нового законодавства через чотири роки.

04:07 Міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах робить свою заяву під час прес-конференції про заплановану урядом Німеччини лібералізацію політики канабісу в Берліні, Німеччина, 16 серпня 2023 © AP / Markus Schreiber

Нагадаємо, що Уругвай десять років тому став першою країною у світі, яка легалізувала виробництво, розповсюдження та споживання марихуани.

Першою серед країн Європейського Союзу рекреаційний канабіс дозволила Мальта 2021 року. Тоді як Нідерланди не забороняють його продаж і використання в так званих кав’ярнях із 1970-х років.

У липні цього року Верховна рада України підтримала законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу в першому читанні. За три десятиліття незалежності це вже третя спроба відкрити цей ринок. Досі намагання дозволити медичний канабіс зазнавали спротиву з боку політиків та суспільства, здебільшого через побоювання, що це призведе до активнішого вживання наркотиків. Зараз, на думку експертів, є високі шанси, що депутати підтримають законопроєкт. Акт до другого читання мають підготувати до вересня цього року.

Засідання українського парламенту. Ілюстративне фото © Верховна Рада України

Утім, цей нормативний документ дозволить тільки вирощувати в Україні сировину для експорту. Хворим призначатимуть лише синтетичні ліки без використання канабісу. Щоби було по-іншому, марихуану мають викреслити з переліку заборонених в Україні речовин. Прихильники законопроєкту №7457 зауважують, що нині слід ухвалити його, як є, а вже потім доопрацювати і внести всі виправи.