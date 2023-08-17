Німеччина передала Україні додаткові засоби ППО та боєприпаси

ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА

До нової партії військової допомоги, зокрема, увійшли дві пускові установки системи ППО IRIS-T модифікації SLS (мала дальність), а також боєприпаси калібру 155 міліметрів.

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Уряд ФРН у четвер, 17 серпня, опублікував оновлений перелік військової помочі Україні. У повідомленні вказано, що Берлін передав Києву 2 пускові установки IRIS-T SLS, а також понад 4,3 тисячі димових боєприпасів калібру 155 міліметрів.

Німеччина також відправила десять переносних радарів Ground Observer 12 для контрбатарейної боротьби, вісім змінних систем для навантажувачів на 15 тонн, а також кілька причепів та напівпричепів.

На сайті німецького уряду також міститься інформація про постачання техніки та озброєння, яке от-от має одержати Україна, або чиє відправлення планується. Наразі там позначені такі позиції:

60 БМП MARDER;

36 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);

66 бронетранспортерів (БТР);

100 основних бойових танків LEOPARD 1 A5* (проєкт, фінансований спільно з Данією);

боєприпаси для LEOPARD 1;

боєприпаси для MARDER.

Окрім того, очікується постачання ракет до ЗРК PATRIOT, 22 пускові установки IRIS-T SLS, шість систем ППО IRIS-T модифікації SLM та боєприпаси до них, а також шість самохідних зенітних установок GEPARD та 300 тисяч снарядів до них. Україні також обіцяють додаткові артилерійські боєприпаси, інженерну військову техніку, захисне спорядження та іншу необхідне для ЗСУ обладнання.

Крилаті ракети Taurus у переліку наразі відсутні. Днями Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що наразі немає нової інформації щодо включення їх у військову допомогу Україні.

За словами Шольца, наразі Берлін зосереджений на відправленні засобів протиповітряної оборони, танків та важкої артилерії. «Це наш курс, яким ми й надалі рухатимемося, тісно консультуючись з нашими міжнародними партнерами», — додав він.