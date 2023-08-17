Покращення відносин між Польщею та Білоруссю: який можливий сценарій

складні взаємини

Білорусь хотіла б налагодити відносини з Польщею, однак на своїх умовах. Варшава, своєю чергою, нагадала Мінську, що саме білоруська сторона винна в погіршенні взаємодії між країнами. А крім того, у Польщі висунули свої вимоги до Білорусі, після виконання яких, імовірно, можна про щось говорити.

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Лукашенко: ми відкриті для співпраці

Олександр Лукашенко © Alexander Zemlianichenko/AP

«І з поляками потрібно розмовляти. Якщо вони хочуть, розмовляймо, налагоджуймо відносини. Ми сусіди, а сусідів не вибирають, вони від бога», — про таке 11 серпня заявив Лукашенко. І наголосив, що навіть дав розпорядження прем'єрові Білорусі Головченку зв'язатись із польською стороною.

Водночас не визнаний демократичним світом очільник Білорусі додав, що не очікує на поліпшення відносин із поляками до парламентських виборів, які відбудуться у Польщі 15 жовтня 2023 року:

— У них 15 жовтня парламентські вибори і, звісно, їм потрібно зараз нагнітати. Нагнітати обстановку для того, щоб показати, що вони правильно озброювали та переозброювали країну. Тому до 15 жовтня вони навряд чи підуть на якісь суттєві зміни, які вигідні їм і нам. Вони багато чого вимагають від нас і просять, але ми на це піти не можемо, бо це суперечить нашим інтересам.

І, звісно, Лукашенко згадав, що Білорусь має спільний кордон не просто з Польщею, а з цілим Євросоюзом:

— Зараз ми живемо насамперед за рахунок Сходу — співпраці з Росією і Китаєм. Але не треба забувати про високотехнологічний Захід. Вони поруч, вони наші сусіди — Євросоюз. І відносини з ними втрачати не можна. Ми до цього готові, але з урахуванням наших власних інтересів.

Дуда: Білорусь має припинити гібридні атаки на кордоні

Варшава без зайвих емоцій сприйняла лукашенківські слова. Хочуть співпрацю — буде. Але тільки після низки кроків з боку Мінська. Одним із перших на заяву Білорусі відреагував заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський:

— Якщо Білорусь хоче мати добрі відносини з Польщею, то шлях до цього дуже простий. Зупинити атаки на нашому кордоні, звільнити Анджея Почобута (один із засновників Спілки поляків Білорусі, якого лукашенківський режим засудив до 8 років колонії. — Ред.) та інших ув’язнених — понад тисячу осіб перебувають у тюрмах Білорусі.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський © Piotr Nowak/PAP

Також Яблонський наголосив, що лише Мінськ винен у тому, що має погані відносини із Варшавою:

— У нас немає і ніколи не було ворожих намірів щодо Білорусі. Ми не маємо наміру підтримувати погані відносини з Білоруссю. Навпаки, ми хотіли б, щоб вони були якомога добрішими, але саме білоруська влада поводиться так, як вона поводиться. І вона несе повну відповідальність за те, що в нас погані відносини. Білорусь — це просто країна, яка ворожа до Польщі.

Через п'ять днів після слів Лукашенка президент Польщі Анджей Дуда зробив свою заяву: якщо Білорусь хоче покращення відносин, хай припинить гібридні атаки на польсько-білоруському кордоні:

Польський президент Анджей Дуда © Kacper Pempel/Reuters

— Йдеться про сотні мігрантів, яких білоруський режим упродовж багатьох місяців намагався переправити до Польщі. Це не є жодним секретом, оскільки ми маємо відеодокази того, що ми небезпідставно називаємо це гібридною атакою. Тому що не хто інший, як представники білоруських служб, білоруські офіцери брали участь у витісненні мігрантів до лінії кордону.

Щодня через білоруський кордон до Польщі намагаються потрапити нелегали із території Білорусі © Straż Graniczna/Twitter

Дуда наголосив, що йдеться про кордон Білорусі із Європейським Союзом, за який, зокрема, Польща відповідальна перед своїми союзниками.

Чому з'явились такі заяви Лукашенка?

Євген Магда, кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики, наголошує: у Лукашенка ніколи не було власної позиції. Й саме цим, зауважує експерт, можна пояснити нову його заяву щодо Польщі:

— За двадцять дев'ять років перебування при владі він так часто змінював свою позицію, що вона перестала бути хоч як-небудь релевантною. І це дуже відбивається. Тобто він може спочатку розповідати про те, як білорусам погано жилося, як він говорить, у панській Польщі, а потім говорити, що треба відновити відносини з Польщею, бо це все ж таки наші сусіди. Це в Лукашенка така колгоспна геополітика. Він же радгосп, він же колишній директор радгоспу, то він, відповідно, на це все реагує в силу своїх освітніх й інтелектуальних можливостей.

Те, що найвідданіший союзник Росії раптом заявив про налагодження відносин із Польщею, а отже, із Заходом, — у цьому і є справжня суть Лукашенка. Координатор білоруської експертної мережі «Наша думка» Вадим Можейко пояснює:

— Справа у тому, що для Лукашенка балансування між Заходом і Сходом — дуже звикла стратегія. І він цим займається усе своє політичне життя. І, звісно, це стало дуже складно робити після 2020 року, коли він програв вибори і його перестали визнавати президентом Білорусі. І тим більше після початку війни, коли Білорусь стала співагресором. І тому час від часу ми бачимо такі рецидиви, коли Лукашенко, наприклад, знову пропонує Україні свої послуги як миротворця, як нейтральної території для перемов. Чи, ось, пропонує Польщі покращити відносини. Разом із тим ми бачимо, що Лукашенко часом пробує розмовляти з тією самою Польщею з позиції сили. Але, звісно, крім нього, більше ніхто не думає, що він може розмовляти з позиції сили.

Як реагувати на відповідь Польщі?

Варшава висунула Мінську такі умови «поліпшення» відносин, які Білорусь не здатна виконати. Принаймні, найближчим часом. І це є достатньо показовим, наголошує Вадим Можейко:

— Після заяви Лукашенка виступили одразу польські дипломати. Так, можна зробити відносини кращими, але Білорусь має припинити робити провокації, а також випустити всіх політв'язнів. Тобто Варшава виставляє такі умови, які не є реальними. Це радше із категорії: Україна може покращити відносини з Росією, коли остання поверне Крим, покається, виплатить репарації — і Путін сяде за ґрати. Тобто пропонувати таке можна, але зрозуміло, що це радше політична декларація, ніж реальні пропозиції. Мені здається, що Польща тут реагує також з позиції сили і починає свої умови диктувати. Мінськ і Варшава виставляють один іншому неприйнятні умови, тому, відповідно, ніякого покращення відносин нема і не буде.

Євген Магда, своєю чергою, нагадує, що цієї осені на Польщу чекають парламентські вибори, так й незабаром закінчується друга каденція Анджея Дуди. Тож заяви Варшави — відповідь Мінську — варто розглядати через цю передвиборчу призму:

— Є кілька факторів, на які варто звертати увагу. По-перше, звичайно, парламентські вибори і референдум, на який буде винесено низку різних запитань. І це буде головною політичною подією Європи в другій половині 2023 року — поза всяким сумнівом. По-друге, це присутність на території Білорусі «вагнерівців» і ті інформаційні провокації, які навколо цього здійснюються. Тобто можна говорити з високим ступенем вірогідності, що «вагнерівці» будуть намагатися вплинути на перебіг виборів у Польщі. Треба сказати, що керівна партія «Право і справедливість» подобається далеко не всім європейським політикам. Але Росії набагато більше не подобається те, що Польща активно допомагає Україні. І заяви Лукашенка про те, що, мовляв, «вагнерівці» просяться на екскурсію до Варшави чи до Жешува — це абсолютно не випадково. Тому що Жешув — центр надання військово-технічної допомоги, це логістичний центр. І, відповідно, натяк був дуже прозорий. Дуда не міг не звернути уваги на те, що відбувається. По-перше, він президент і верховний головнокомандувач за польською конституцією. По-друге, все-таки в Дуди закінчується другий президентський термін. І йому, серед іншого, треба думати про свої майбутні перспективи, бо він достатньо молода людина. І я думаю, він не збирається йти повністю з великої політики. Тому тут все логічно.

У 2020 році Анджея Дуду обрали на другий термін © Paul Ellis/AP

Чи можуть поліпшитись відносини між Варшавою та Мінськом?

Євген Магда, кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики, певен, що взаємини між Польщею та Білоруссю лише погіршуватимуться:

— Польща і країни Балтії, які мають спільний кордон з Білоруссю, говорять про перспективу повного закриття прикордонних переходів. Що це означає? Це означає закриття транзиту — і насамперед китайського транзиту. Тобто вони намагаються зіграти в компостер, щоб Пекін натиснув на Мінськ і сказав: «Ти, Сашо, рамси не плутай, ми в тебе вкладали гроші не для того, щоб ти тут капризував і показував, який ти розумний». Це такий момент. Тобто очікувати від Лукашенка в його політичній манері, що він зараз публічно піде на якісь там поступки, не варто. Але, з іншого боку, можна говорити про те, що якщо йому це припече, то він все-таки почне діяти так, щоб йти на якісь, наголошую, непублічні поступки. Скажімо, посилення прикордонної варти на польсько-білоруському і литовсько-білоруському кордоні для того, щоб «вагнерівці» не могли там діяти так нахабно. Але «вагнерівці» на сьогодні діють більше інформаційно, це треба враховувати. Тобто вони використовують свій імідж, а не свій якийсь військовий потенціал. Це треба усвідомлювати. Є ще один момент, на який треба зважати. У Пригожина є ціла медіагрупа «Патріот». І я думаю, що кінофабрика стане однією із засад тих провокацій, які будуть здійснюватися. Я не виключаю, що перед виборами ПВК «Вагнер» заявить, що вони ледь не захопили якийсь польський населений пункт для того, щоб намагатися зірвати вибори в Польщі. Тобто ця логіка на сьогодні є. І це потрібно для того, щоб створювати ситуації, які примусять польську владу більш активно реагувати. А всередині Європейського Союзу правозахисники будуть казати, що провладна партія ПіС порушує права громадян Польщі.

Якщо все-таки уявити відносини Польщі (й ЄС) та Білорусі нормалізованими, то вони нагадуватимуть ті, що були до 2019-го. Координатор білоруської експертної мережі «Наша думка» Вадим Можейко зауважує:

— Це період 2015-2019 років. Тоді режим Лукашенко, м'яко кажучи, не був більш демократичним. І він не мав більше легітимності. Тим не менше, до нього було менше претензій. Лукашенко був таким нейтралом-миротворцем. До нього приїжджали Путін, Порошенко, Меркель, Олланд, підписували угоди (йдеться про Мінські угоди. — Рред.), були нормальні відносини. Білорусь отримувала певну допомогу від Європи. Особливо смішно, що за європейські гроші були реконструйовані пункти пропуску на білорусько-польському кордоні. І цілком імовірно, що нелегальні мігранти кидали в польських прикордонників цеглою та бруківкою, на яку пішли гроші ЄС (25 липня 2023 року нелегали атакували польських офіцерів камінням та цеглою з боку Білорусі. — Ред.). Загалом у той період усе задовольняло режим Лукашенка, коли ніхто не ставив питання про його легітимність. Не звертали особливої уваги на права людини в Білорусі, а просто була нормальна торгівля. І була певна підтримка з боку ЄС, яка не створювала критичної небезпеки. Тобто гроші йшли не на силовиків, а, наприклад, на енергозберігаючі проєкти.