Паризькі букіністи проти демонтажу книжкових кіосків на березі Сени

Олімпіада vs візитна картка міста

Париж, Франція – Зелені книжкові кіоски, розташовані вздовж річки, люблять як туристи, так і місцеві. Та наразі точки можуть прибрати з серця Парижа: це — один з кроків для забезпечення безпеки на церемонії відкриття Олімпійських ігор, що запланована вздовж Сени. Букіністи ж борються за те, щоб їх магазини не лише залишилися на своїх місцях, а ще й продовжили працювати під час Олімпіади. Про спротив та аргументи влади розповів телеканал France24.

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У теплий серпневий день у серці Парижа, між мерією та Сеною, сотні туристів та місцевих жителів. Вони цікавляться продукцією, якою торгують у букіністичних кіосках — старовинними книгами, плакатами, старими картами, сувенірами.

Сотні букіністичних кіосків розташовані на ділянці у 3 кілометри вздовж річки. Вони є такою ж візитною карткою міста, як і вершини веж Нотр-Дама, що височіють над дахами за ними, зазначають кореспонденти.

— Ми торгували вздовж набережних Сени протягом 450 років і на парапетах відколи вони були побудовані Наполеоном III, — розповідає один з букіністів.

Та наприкінці липня мерія Парижа заявила, що кіоски доведеться прибрати, коли місто прийматиме літні Олімпійські ігри 2024 року. Вперше така масштабна подія, як відкриття Олімпіади, пройде не на стадіоні, а вздовж Сени.

Очікується, що влітку наступного року завдяки Олімпіаді кількість туристів у Парижі зросте до більш ніж 10 мільйонів. Тож на набережну прийдуть десятки тисяч глядачів.

В префектурі Парижа заявили, що така подія вимагає надзвичайно високого рівня безпеки. І в рамках заходів з підготовки до відкриття кіоски мають бути демонтовані. В мерії припускають, що глядачі можуть видиратися на споруди, а це вкрай небезпечно. А поряд з Сеною мають встановити перила.

Книготорговці проти таких планів керівництва міста

— Для церемонії, яка триватиме чотири години, вони хочуть змусити нас переміститися з наших місць на кілька місяців. Ми є частиною паризького краєвиду. Прибрати нас — це те саме, що знести старовинну будівлю,— каже Камілла, яка продає книжки про Сену вже 10 років.

Літні місяці є найбільш прибутковим сезоном для магазинів просто неба, тому що в теплу погоду в центрі міста гуляють більше пішоходів і туристів.

— Літо – це час, коли ми заробляємо гроші до кінця року. Це те, що дозволяє нам виживати. Якщо ми пропустимо літо роботи, потім буде дуже важко повернутися до звичних прибутків, — каже Камілла.

Щоб запогігти втраті доходів букіністами, мерія Парижа на літні місяці запропонувала їм переїхати на спеціальний книжковий ринок неподалік площі Бастилії.

Та таку ідею продавці книг не сприйняли. Адже пішохідний рух у нинішньому місці розташування набагато жвавіший, ніж біля площі Бастилії. До того ж букіністи вважають себе частиною культурної спадщини столиці.

— Люди, які приходять до нас, приходять не просто купити книгу, а й наповнитись унікальною атмосферою. Ми уособлюємо Париж, — каже букіністка Джульєтта.

Книжкові магазини на набережній Сени, серпень 2023 © Joanna York / FRANCE 24

У мерії заявили, що керівництво міста проконтролює переміщення 570 кіосків та встановлення їх на новому місті. Та книготорговці кажуть, що переїзд може пошкодити кіоски, адже вони не пристосовані до релокації.

— Деякі коробки дуже старі. Моїм 30 років, і щоразу, коли я їх переміщую, вони трохи пошкоджуються, — скаржиться Камілла.

До того ж, букіністи не знають, куди на час переїзду подіти старовинні книги й інші вироби, які зазвичай зберігаються всередині магазинчиків. У Каміли таких книг понад дві тисячі.

— Мені більше нема, де їх зберігати. Я ж не можу завалити квартиру на два місяці, — ділиться жінка.

Букіністи кажуть, що переміщення кіосків з ними не обговорювали. Мерія просто ухвалила адміністративне рішення. За їх словами, раніше від чиновників вже лунали пропозиції про релокацію кіосків у менш популярне місце.