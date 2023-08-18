Референдум у Польщі: поляки мають визначити долю незаконних мігрантів

Народне волевиявлення

15 жовтня у Польщі відбудуться не лише парламентські вибори — до Сейму та Сенату, але й загальнонаціональний референдум. Рішення про його проведення депутати ухвалили 17 серпня. На розсуд поляків винесуть аж чотири питання. Однак найголовнішим для польської влади є розподіл нелегальних мігрантів між країнами ЄС, чого Варшава так не хоче. Про всі нюанси і підводні каміння референдуму — в інтерв'ю RFI зі Станіславом Желіховським, експертом-міжнародником та кандидатом політичних наук.

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— На референдум 15 жовтня винесуть чотири питання: «Чи підтримуєте ви продаж державних активів іноземним структурам, що призводить до втрати польськими жінками та чоловіками контролю над стратегічними секторами економіки?», «Чи підтримуєте ви підвищення пенсійного віку, зокрема відновлення пенсійного віку до 67 років для чоловіків і жінок?», «Чи підтримуєте ви зняття паркану на кордоні між Республікою Польща та Республікою Білорусь?», «Чи підтримуєте ви допуск тисяч нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки, відповідно до механізму примусового переселення, нав'язаного європейською бюрократією?». Чого більше у цих питаннях? Політики та можливості для провладної сили «Право і справедливість» (PiS) втримати владу? Чи це справді нагальні нині для поляків проблеми?

— Думаю, це можна поєднати. Ви маєте зрозуміти, що чинна партія «Право і справедливість» ставила ці запитання не просто так. Їхнє розв'язання прикривається тим, щоб поляки прийшли в день виборів ще й на референдум і, власне, висловили свою точку зору. Фактично, провладна партія PiS схиляє громадян, проголосувавши за питання на референдумі, віддати голоси за неї — і щоб уже втретє вона змогла якомога більшою кількістю пройти до Сейму та Сенату й отримати повні важелі управління в Польщі. Такі висновки випливають як зі змісту запитань, так і з тих роликів, які показувала «Право і справедливість», де явно говориться про те, що саме попередня влада в усьому винна: «Громадянська платформа» та прем'єр Дональд Туск призвели до того, що Польща має ті проблеми, які зараз є. Тому тут є певна частка маніпуляцій, звинувачення тих чи інших осіб. Використовується така технологія, щоб вплинути на підсвідомість громадян, щоб вони прийшли, зробили свій вибір — і щоб цей вибір був на користь партії «Право і справедливість».

— Одне із запитань, яке дуже критичне для Польщі, — це розподіл мігрантів між країнами ЄС. Прем'єр Моравецький заявляв, що країна блокуватиме його. Так само польські політики обурені тим, що за відмову приймати нелегалів Єврокомісія пропонує накладати штраф на кожну країну — 20 тисяч євро за одну особу. Як ви вважаєте, чи розв'яжеться ситуація після референдуму 15 жовтня 2023 року?

Майже щоденно польські прикордонники фіксують спроби незаконного проникнення мігрантів з боку Білорусі © Straż Graniczna / Twitter

— Це питання взагалі мало бути єдиним на цьому референдумі. Але бачимо, що влада докинула ще кілька запитань. Звичайно, у Європейському Союзі будуть спостерігати за цим — і за виборами, і за референдумом, і, власне, за результатами. Але ми маємо розуміти, що Польща разом з Угорщиною є єдиними країнами, які виступили проти міграційного пакту ЄС. І зараз це сприймається як популістичні технології обох керівних урядів — ПіС і Фідес. Я не думаю, щось кардинально зміниться, але припускаю, що можуть виникнути певні тертя між Брюсселем та Варшавою, якщо остання справді почне провадити власну політику щодо нелегальних мігрантів з Близького Сходу та Африки. І ми бачимо, що вже в самому цьому питанні є технологія, направлена проти Брюсселя. Фактично можна сказати, що «Право та справедливість» продовжує протиставляти себе Європейському Союзу. Тут багатогранна історія, яка пов'язана не лише з іммігрантами, а, власне, з усієї тієї кількістю накопичених проблем і суперечок, які існують між Брюсселем та Варшавою. Зокрема, й щодо виплат коштів із європейського фонду відновлення. І ця проблема досі є. Така сама проблема є й в Угорщини. Тому, думаю, вони й разом виступають. Це можна вважати певним елементом тиску на ЄС. Але якщо поляки проголосують «так», то вже не буде шляхів повернення у питаннях торгів із ЄС. І це може стати причиною певного, ще більшого, похолодання між європейськими інституціями та урядом «Права та справедливості».

Команда провладної партії Польщі на чолі з Ярославом Качинським © PiS

— Якщо поляки на референдумі виступають проти розподілу іммігрантів, чи не стане це прецедентом для Європи? І, власне, дасть зелене світло блокуванню рішень ЄС?

— Абсолютно правильно, це може потягнути різні наслідки. Але це буде й козирем для інших популістичних, націоналістичних та правих груп у будь-якій країні Європейського Союзу. І на цьому вони можуть спекулювати, особливо, якщо буде загострення міграційної кризи у самому ЄС. Тому польські провладні політики (зокрема, той самий Качинський розповідав, яка це велика проблема) показували різноманітні світлини — спалені квартали, машини. Якщо таку саму технологію використовуватимуть в інших країнах, це може призвести до приходу таких націоналістичних сил як до національних парламентів, так і до Європарламенту. І це може бути проблема. Якщо «Право і справедливість», попри свою направленість, виступає проти війни в Україні і критикує Росію, то ми розуміємо, що є багато партій в Італії чи Франції, які можуть скористатись цією проблемою. І пройдуть до своїх законодавчих органів, а потім і до своїх урядів, і проштовхуватимуть той порядок денний, який буде вигідний Кремлю. Це серйозна ситуація. І ПіС, на мою думку, починає загравати з такими моментами. Це може мати негативні наслідки для ЄС та його окремих членів.

Лідер керівної партії ПіС Ярослав Качинський заявляв, що поляки не погодяться на пропозицію Єврокомісії щодо розподілу біженців © PiS

— Ще одне питання, яке порушать на референдумі, стосується паркану між Польщею та Білорусі — чи треба його зносити. Проте майже щодня польські прикордонники дають інформацію про кількість спроб проникнути на територію Польщі з білоруського боку, Мінськ прийняв у себе «вагнерівців», польська влада перекинула додаткові війська на кордон, Литва з 18 серпня закриває два з шести прикордонних переходів на кордоні з Білоруссю. То ж чому тоді виносять на референдум це запитання?

— Коли тільки виникла ідея про референдум, я не сумнівався, що одне із запитань буде саме про стіну на польсько-білоруському кордоні. Адже зараз це одна із найбільш обговорюваних тем у Польщі, особливо у прикордонних регіонах — чи на межі з Білоруссю, чи з Калінінградською областю. І, власне, коли ми щодня бачимо звіти прикордонної служби Польщі, що нелегали намагаються пробратись, кидають різні знаряддя в офіцерів, то, звісно, це посилює певний страх у громадян, що ця криза може перерости у щось більше, аніж просто перетин кордону мігрантами. А враховуючи те, що «вагнерівці» мають бойовий досвід на Сході України, в Африці, Сирії, мають контакти щодо вербування тих осіб, які брали участь у бойових діях і які можуть бути замасковані під мігрантів і направлені до Польщі для підривної та диверсійної діяльності, то це питання стало логічним. І я більше ніж впевнений, що громадяни підтримають, щоб ці бар'єри залишились. І це теж є елементом маніпуляцій, впливу на підсвідомість громадян на основі цих страхів, що може бути навала мігрантів, та ще й натренованих мігрантів.

17 серпня до Польщі з білоруської території намагались потрапити 64 нелегали © Straż Graniczna / Twitter

— Крім питань про мігрантів, на референдумі буде ще два: про підвищення пенсійного віку та продаж державних компаній. Вони справді настільки гостро стоять зараз чи це все елементи передвиборчої кампанії?

— Тут більше політики, бо йде критика політики Дональда Туска і загалом попередньої влади в Польщі. Щодо продажу підприємств, то воно взагалі не є таким актуальним. Наприклад, у Польщі є лише 18 державних підприємств і лише вісім з них перебувають у стані ліквідації чи банкрутства. Тобто провладні політики у своїх роликах говорять, що не дадуть їх віддати у руки, наприклад, німцям, тобто притягують протистояння Польщі та Німеччини. А ми знаємо, що Федеративна Республіка зараз є одним з об'єктів нападу чинної польської влади, щоб акумулювати своїх виборців. Говорять, що Туск є ставлеником Німеччини. Адже саме він говорив, що Берлін має стати лідером в ЄС, зокрема щодо українського питання. Влада вирішила використати таку технологію, щоб перемогти на виборах. Також потрібно розуміти, що багато виборців «Права і справедливості» — це громадяни Польщі, які проживають у невеликих неселених пунктах, які проживають у самій Польщі, не за кордоном. Тому тут теж є така технологія, щоб заманити якомога більше людей на виборчі дільниці. А в невеликих містах всі про всіх знають. Якщо людина прийде, то вона вже буде голосувати і на виборах, і на референдумі. І ми можемо побачити дуже високу явку та підтримку «Права і справедливості» на цих виборах.

— Польська опозиція заявила, що рішення провладної партії про проведення референдуму покликане демонізувати опонентів. Наскільки це знизить прихильність виборців до опозиціонерів?

— Польська влада розуміє, що вона повністю не зможе схилити поляків на свій бік. Але хоча б зберегти статус кво, який має з 2019 року, тобто мати більшість у парламенті. А опозиція залишиться опозицією. Польській владі було б комфортно саме за такого розкладу існувати — сформувати уряд зі своїх представників. А також на два роки ще залишається президент. Дональд Туск закликав бойкотувати референдум. Також колишній президент Польщі Броніслав Коморовський казав, що не піде на вибори. І заявляв, що влада ставиться до громадян, як до ідіотів. Я припускаю, що ці запитання з референдуму є відповіддю на марш 4 червня.

На чолі колони — Дональд Туск, Лех Валенса та Рафал Тшасковський REUTERS - KACPER PEMPEL

Качинський та інші побачили тоді загрозу з боку «Громадянської платформи», щоб вона не потрапила на перше місце. Цікаво, що партія «Конфедерація», яка є своєрідним опонентом для ПіС, хоч вони і ділять одне поле, розкритикувала цей референдум. Думаю, що вона створить свою групу в парламенті. Але треба розуміти, що політика цієї сили є більш небезпечною, ніж у «Права та справедливості». Й Україні треба замислитись, коли такі партії пройдуть у парламент. Однак для нас нема проблем із жодною політичною силою. Хоча є нюанси, зокрема пов'язані з історичним питанням. Проте якщо ситуація залишиться такою, як є, пристрасті трішки вгамуються, ми зможемо і далі конструктивно працювати з Польщею, незалежно від того, хто буде при владі.