РФ вербувала агентів онлайн для знищення іноземної зброї — Washington Post

ОПЕРАЦІЯ ПРОВАЛИЛАСЯ

Російська розвідка створила мережу агентів-аматорів для виконання різноманітних завдань на користь Кремля. Це були, зокрема диверсії, вбивства та підпали. Затримані — один громадянин РФ і троє білорусів.

Реклама Читати продовження

Чорна робота

Загадкові вакансії почали з’являтися в Інтернеті на початку цього року.

Переважно це була чорна робота з мізерною оплатою: розклеювати рекламні листівки чи зробити графіті в громадських місцях. Але для кількох росіян, білорусів та біженців зі Східної України обіцянка швидкого заробітку була надто хорошою, щоб від неї відмовитися, йдеться в розслідуванні Washington Post.

Невдовзі шукачі роботи зрозуміли, що це підставні вакансії від імені анонімного роботодавця. І передбачали вони поширення проросійської пропаганди. Для тих, хто все одно хотів працювати, готували небезпечніші завдання.

За словами польських слідчих, через кілька тижнів співпраці новобранцям доручали розвідати територію морських портів у Польщі, розмістити камери вздовж залізниць і сховати маячки для відстеження у військових вантажах. Пізніше, у березні, надійшов новий наказ: організувати сходження з рейок потягів зі зброєю для України.

Нині польська влада вважає, що таємничим роботодавцем була військова розвідка РФ, а зірвана операція становила найсерйознішу московську загрозу на території країни-члена НАТО з моменту повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну.

Захід доправляє через Польщу понад 80% військової допомоги, що призначена для України. Росія воліла перекрити цей потік, який змінив перебіг війни.

Як військова допомога потрапляє в Україну — інфографіка © RFI, The Washington Post

Натомість ця справа завдала ще одного руйнівного удару російським шпигунським службам, чиї агентурні мережі, колись поширені по всій Європі, виснажуються завдяки вигнанням та арештам.

План РФ у Польщі ознаменував спробу переломити цю тенденцію. За словами чиновників у Варшаві, не маючи змоги або не бажаючи покладатися на власних агентів, Росія зібрала команду аматорів, зокрема, використовуючи російськомовні публікації в телеграм-каналах. Цю інформацію також підтвердили в розвідці США.

Видання Washington Post не одержало відповіді від МЗС Росії на запит про коментар.

Якби план Москви вдалося реалізувати, ця схема могла б окупитися Кремлю на багатьох рівнях: від уповільнення постачання зброї до розпалювання обурення серед півтора мільйона українців, які втекли до Польщі після 24 лютого. Навіть у разі невдачі негативні наслідки для РФ були б обмеженим. Зрештою, до польської в’язниці потрапили б переважно завербовані агенти, а не співробітники ГРУ.

Високопоставлені польські чиновники заявили, що задум перетнув небезпечну лінію. «Це перша ознака того, що росіяни намагаються організувати диверсії — навіть терористичні атаки — у Польщі», — сказав у нещодавньому інтерв’ю The Washington Post Станіслав Зарін, який курує служби безпеки країни.

Серед затриманих — один росіянин і троє громадян Білорусі. Також, за даними видання, під варту взяли 12 українських біженців, яких начебто мотивували гроші, а не ідеологія. А втім, польська влада цю інформацію офіційно не підтверджувала.

Слідчі в Польщі також виявили докази того, що Кремль планував інші смертоносні операції на її території. Новобранцям доручили вчинити підпали та вбивство. Про це виданню розповів неназваний слідчий, який безпосередньо брав участь у розслідуванні Агентства внутрішньої безпеки. Хто міг стати потенційною жертвою, він не сказав.

«Цю небезпеку усунули, але залишається ширша загроза», — наголосив оперативник. За його словами, російські розвідувальні служби активні в Польщі і «намагатимуться виправити припущені помилки».

Деталі використання Росією популярного застосунку «Телеграм» для вербування агентів і масштаби атак, які нібито здійснювало ГРУ, раніше не розголошувалися.

Викритий у Польщі план відображає модель аутсорсингу, яку давно використовують терористичні угруповання, наприклад Ісламська держава. Той факт, що РФ пішла за її стопами, свідчить про зміну тактики роботи її шпигунських служб, зокрема й ГРУ. Нагадаємо, що її агенти причетні до спроби отруєння колишнього російського розвідника в Англії в 2018 році та до вибухів на складах боєприпасів у Болгарії та Чехії.

Як зазначається в публікації Washington Post, ця стаття базується на інтерв’ю з більш ніж десятком силовиків у Польщі, Україні та Сполучених Штатах, а також на інформації з документів, акаунтів підозрюваних у соціальних мережах та інтерв’ю з родичами та соратниками заарештованих.

Одну з підозрюваних, 19-річну Марію Медведєву, затримали під час тривалої подорожі Польщею з хлопцем Владиславом Посмітюхою, якого також звинувачують у шпигунстві. Її батько, Павло Медведєв, у нещодавному інтерв'ю сказав, що пара публікувала в соцмережах численні світлини з подорожей. І він не розумів, як вони можуть дозволити собі такий спосіб життя.

За словами Павла, донька пояснювала йому, що Владислав мав криптовалютні рахунки, на яких були «гроші, отримані від Росії за якусь роботу». «Вона сказала, що він робив щось для високопоставлених людей і не розповідав деталі», — додав батько затриманої.

Піддення з вибуховими зарядами для 155-мм артилерійських боєприпасів, що прямують до України комерційним літаком, Делавер, США, 12 жовтня 2023 © Demetrius Freeman / The Washington Post

Сторонні виконавці операцій

Сходження потягів із рейок у Польщі намагалися організувати, коли Україна планувала контрнаступ, який розпочався в червні. Тоді нові потужні системи озброєння, зокрема танки німецького виробництва Leopard, прямували вузькими коридорами, що складалися з автомагістралей і залізничних колій.

Обсяги цих постачань порівнюють із ленд-лізом — потоком американської військової техніки через Атлантику під час Другої світової війни.

За останні 16 місяців Сполучені Штати та майже 50 інших країн доправили в Україну понад 150 тисяч тонн техніки, що дорівнює вазі однієї тисячі літаків Boeing 747. Легке озброєння та боєприпаси, надіслані на початку війни, поступилися місцем танкам, ракетним установкам HIMARS і крилатим ракетам Storm Shadow. За даними Пентагону, лише Сполучені Штати виділили понад 43 мільярди доларів військової допомоги.

Аеропорт Жешув, Польща © Karolina Jonderko / The Washington Post

Переважна більшість цієї техніки пройшла Польщею не лише через її стратегічне розташування на західному кордоні України, але й через рішучу позицію Варшави щодо Москви.

Нездатність Росії перекрити цей постійний потік смертоносних вантажів (чи то до того, як він потрапить в Україну, чи то під час перетину західної частини країни), зацікавила військових чиновників і експертів.

«Мене вражає, що минули 18 місяців (війни. — Ред.), а вони не змогли знищити жоден конвой чи потяг», — сказав Бен Годжес, генерал у відставці, який очолював війська США у Європі. — Не вражено жодної рухомої цілі».

► Читайте також: Крим — ключ до перемоги у війні: Бен Годжес про великий наступ, кульмінацію бойових дій та її ціну

Це свідчить про серйозні недоліки російської армії, зокрема дивовижну нездатність відстежувати або вражати рухомі цілі, а також імовірне небажання Москви ризикувати з ударами по Заходу України. Ракети можуть вразити об'єкти ву Польщі та спричинити відповідь з боку НАТО.

Нездатність Росії зупинити потік зброї також є частиною її провального плану війни.

Росія, переконана, що візьме Київ за кілька днів, не змогла знищити розгалужену протиповітряну оборону України. Як наслідок, вона не може відрядити винищувачі чи інші літаки в регіони, якими проходять вантажі зброї.

«Від самого початку війни численні спроби Росії перервати постачання західної військової допомоги в Україну провалилися», — йдеться в надсекретному документі, який поширили серед командування американських військ у лютому. У результаті Сполучені Штати та їхні союзники змогли і надалі користуватися «здебільшого сприятливим середовищем для продовження постачань летальної допомоги».

Ураховуючи це, розвідувальні служби США попередили в лютому, що Росія, ймовірно, шукатиме способи організації «диверсій на логістичних об’єктах на території НАТО з достатніми підставами для правдоподібного заперечення». Тобто такими способами, які важко було б приписати Росії, йдеться у документі, із яким ознайомилися журналісти видання.

Одним із таких способів стало б вербування громадян України та Білорусі.

Повідомлення, які використовувалися для заманювання потенційних агентів, були розкидані в телеграм-каналах, які відвідують біженці в Польщі. За словами чиновників, дописи губилися серед пропозицій інтернет-шахраїв, вакансій та порад щодо винаймання житла.

Вони обіцяли платити від кількох доларів за малювання схожого на графітізображення і до 12 доларів за розміщення плаката у громадському місці. Відповідні листівки та банери містили написи: «ПОЛЬЩА ≠ УКРАЇНА», «NATO GO HOME» (у перекладі з англ. «НАТО, йди додому». — Ред.) та «DO NOT BE BIDEN» (у перекладі з англ. «Не будь Байденом». — Ред.). Про це інформує Агентство внутрішньої безпеки Польщі.

Ліхтар у центрі Любліна, де, за даними слідства, агенти Кремля розклеювали антиукраїнські листівки, Польща © Karolina Jonderko / The Washington Post

За словами чиновників, розповсюдження таких матеріалів переслідувало дві мети: розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі, а також перевірку готовності новобранців виконувати завдання проти уряду, який їх приймає.

Ті, хто надсилав фотодокази виконання роботи, одержували небезпечніші завдання. Деяким дали вказівку придбати одноразові мобільники та фотоапарати, які треба було залишити у визначеному місці для інших рекрутів, які мали їздити Польщею і передавати інформацію й фотографії зі станцій, аеродромів і морських портів.

За словами чиновників, агентам платили криптовалютою та надсилали банківські перекази, які неможливо відстежити. Захоплені організацією процесу, приховані спонсори навіть опублікували суми винагороди за ті чи інші завдання в електронній таблиці. Угорі переліку містилися дані щодо диверсій на залізниці, підпалів та вбивств. Хоча, за словами представників Агентства внутрішньої безпеки, навіть за такі злочини платили по кілька сотень доларів.

Схоже, що Росія націлилася на рекрутів, чий вік і походження не мали б привернути уваги служб безпеки, кажуть чиновники. Більшості було за 20, а одному лише 16 років. У лютому агентурна мережа набувала форми організації.

Згідно з інформацією, наданою виданню Агентством внутрішньої безпеки, «діяльність базувалася на класичній структурі осередку»:

Кожен осередок мав лідера, довірену особу російських спецслужб. Тих, хто був на нижчих рівнях, тримали в незнанні. Вони не були знайомими з іншими, якщо це не було необхідно

Коли важкість завдань почала нарощуватися, навіть молодші учасники мережі почали усвідомлювати, що вони, ймовірно, виконують накази Москви. Дехто пояснював свою участь як відносно нешкідливу або таку, що фінансово потрібна. Опинившись на зарплаті від Росії, деякі, можливо, також боялися, що вже запізно відступати.

Камери в кущах

Росія погрожувала постачанням військової допомоги від початку війни. Через кілька днів після повномасштабного вторгнення заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков попередив, що так зване «закачування зброї в Україну — це не просто небезпечний крок, а дія, яка перетворює ці конвої на законні цілі».

Сполучені Штати вжили значних заходів для стримування атак, розгорнувши сотні солдатів із 10 гірської дивізії та протиракетні батареї Patriot в аеропорту Жешува, приблизно за 100 кілометрів від українського кордону. Колись тиха злітно-посадкова смуга стала основним центром для доправлення зброї, а також проміжної станції для світових лідерів, зокрема президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байден.

Тут повно таємної охорони. За словами офіційних осіб, Польща направила сотні агентів для захисту транзитних шляхів і пунктів перетину кордону, які також контролюються західними безпілотниками, літаками-розвідниками та супутниками.

Місце поблизу кордону з Україною, де, за даними слідства, агенти встановили відеокамеру © Karolina Jonderko / The Washington Post

І все ж російська диверсійна мережа залишалася непоміченою, доки перехожий не вгледів об’єктива камери, що визирав із-за дерев і кущів уздовж важливої ділянки залізничної колії, і не передав цєї інформації представникам влади. За словами чиновників, пристрій складався з відеокамери на сонячній батареї, яка завантажувала знімки в онлайн-сховище. Віддалений доступ до нього можна було отримати за допомогою правильного пароля.

Використовуючи дані з камери, записи мобільних телефонів і сусідні вежі мобільного зв’язку, слідчі визначили не лише час встановлення пристрою, але й те, хто перебував поруч.

Під час обстеження інших ділянок колії виявили додаткові камери в місцях, які влада показала журналістам Washington Post: одна — на стовбурі тополі біля мосту, де потягам доводиться знижувати швидкість, інша — на гілках над залізничною смугою, де стоять вантажні вагони.

За словами слідчого, невдовзі влада взяла під варту підозрюваного, який «дав нам інформацію про інших членів угруповання», включаючи свого куратора. Спостереження, перехоплення та інші заходи допомогли виявити додаткових агентів й осередків.

Польські високопосадовці повідомили, що їхній початковий план полягав у спостереженні за мережею, щоб дізнатися більше про її наміри та ланцюжок командування. А втім, вони були змушені відмовитися від цієї ідеї після того, як перехопили повідомлення, яке вказувало, що диверсія з метою зриву постачання зброї вже була в процесі виконання.

Слідчі виявили докладні інструкції, надіслані одному з осередків мережі, щодо встановлення пристроїв для сходження потягів із рейок.

Слідчий Агентства внутрішньої безпеки сказав, що принаймні двоє рекрутів погодилися виконати це завдання. Він визнав, що влада не виявила пристрої під час кількох обшуків, і додав, що наразі залишається незрозумілим, чи агенти сховали їх в іншому місці.