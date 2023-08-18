Саркозі заявив, що Україні не місце в НАТО, а на окупованих територіях потрібні нові референдуми
Експрезидент Франції Ніколя Саркозі припустив, що війну Росії проти України можна припинити проведенням нових референдумів на тимчасово окупованих територіях. Така заява викликала обурення не тільки в Києві, але й у Парижі.
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«Росія є сусідом Європи і залишиться ним. Дипломатія, дискусія та переговори залишаються єдиним способом знайти прийнятне рішення. Ніщо не можливо без компромісу», — заявив він Le Figaro.
За словами Саркозі, будь-яке повернення до того, що було раніше, тобто до 2014 року, неможливе та «є ілюзією». Тому, мовляв, потрібен референдум, щоб закріпити поточний стан справ, зокрема у Криму.
«Українці... захочуть відвоювати те, що в них було несправедливо відібрано. Але якщо вони не зможуть повністю впоратися з цим, вибір буде між замороженим конфліктом... або виходом із референдумів під суворим наглядом міжнародного співтовариства», — сказав він.
Крім того, експрезидент Франції заявив, що «Україна має залишатися нейтральною, і їй не місце в ЄС чи НАТО».
На заяви Саркозі відреагував радник голови ОП Михайло Подоляк.
«Не можна заохочувати злочинців фразами "земля в обмін на мир". Не можна торгувати чужими територіями, тому що ти боїшся когось або тому, що ти товаришуєш зі злочинцями», — написав він у своєму твіттер-акаунті.
Подоляк звинуватив Саркозі у злочинній логіці та нагадав, що Росія не має жодних прав на референдуми в Україні.
«Саме заохочення лідерами західних країн злочинних планів Путіна щодо захоплення чужих земель у 2008-му та особливо у 2014 році сприяло початку повномасштабної агресії у Європі й масовому вбивству українців. Заохочення Саркозі — це безпосередня співучасть у багаторічному злочині», — зазначив він.
Втім, французький експрезидент вважає інакше та заявляє, що «саме йому вдалося переконати Путіна у 2008 році відвести танки з Грузії».
«Він не бачить того, що сталося або що він зробив під час свого терміну 2007-2012 років. Якими були "червоні лінії" президента Саркозі? Яким було його бачення безпеки Франції? Просто поступитися всім, чого хотів Володимир Путін?» — сказав телеканалу LCI колишній радник Саркозі з розвідки Жером Пуаро. Він нагадав, що голос Саркозі був ключовим у рішенні проти приєднання Грузії та України до НАТО у 2008 році. І це не стало на заваді тому, що Росія вторглася пізніше до обох країн.
Високопоставлений член французького парламенту Жюльєн Баю назвав LCI інтерв'ю експрезидента «божевільним та приголомшливим». Він нагадав про поточне розслідування прибуткових зв'язків Саркозі з російською страховою компанією та назвав його російським упливовим діячем.