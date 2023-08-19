На литовсько-білоруському кордоні з'явились перші оборонні укріплення
На КПП «Шумскас», у Литві з'явилися перші оборонні укріплення для зміцнення і контролю. Цей КПП та КПП «Тверячус» литовська влада тимчасово закрила на кордоні з Білоруссю.
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Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив депутат парламентського Комітету нацбезпеки та оборони Литви Лаурінас Кащюнас.
«Ми підняли ідею щодо встановлення укріплень та протимобільної техніки минулого року. Приємно, що ідеї реалізовуються — у нас у Литві буде 19 парків, де зберігатимуться контрмобільні засоби, фортифікаційні засоби і, якщо потрібно, ці інженерні споруди будуть зупиняти ворога. Це буде зроблено упродовж року, а перший парк встановлять вже цієї осені», — написав депутат.
Також Лаурінас Кащюнас заявив, що наразі виконується аналіз природних перешкод та оцінюється рельєф Литви для досягнення найвищої ефективності застосованих заходів.
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