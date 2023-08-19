На литовсько-білоруському кордоні з'явились перші оборонні укріплення

БЕЗПЕКА КОРДОНУ

На КПП «Шумскас», у Литві з'явилися перші оборонні укріплення для зміцнення і контролю. Цей КПП та КПП «Тверячус» литовська влада тимчасово закрила на кордоні з Білоруссю.

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Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив депутат парламентського Комітету нацбезпеки та оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

«Ми підняли ідею щодо встановлення укріплень та протимобільної техніки минулого року. Приємно, що ідеї реалізовуються — у нас у Литві буде 19 парків, де зберігатимуться контрмобільні засоби, фортифікаційні засоби і, якщо потрібно, ці інженерні споруди будуть зупиняти ворога. Це буде зроблено упродовж року, а перший парк встановлять вже цієї осені», — написав депутат.

Також Лаурінас Кащюнас заявив, що наразі виконується аналіз природних перешкод та оцінюється рельєф Литви для досягнення найвищої ефективності застосованих заходів.

Депутат парламентського Комітету нацбезпеки та оборони Литви Лаурінас Кащюнас на КПП «Шумскас» © Лаурінас Кащюнас / Фейсбук

Нагадаємо, 16 серпня уряд Литви ухвалив рішення тимчасово закрити пункти пропуску «Шумскас» та «Тверячус»на кордоні з Республікою Білорусь.

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