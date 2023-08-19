Німецька компанія Rheinmetall днями почне обслуговування танків в Україні

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Найближчими днями Rheinmetall почне обслуговування танків в Україні, заявив генеральний директор концерну Армін Папперґер.

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Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує розпочати обслуговування танків в Україні найближчими днями, про це заявив його генеральний директор Армін Папперґер передає DW.

За його словами, перші дванадцять співробітників з України вже розпочали своє навчання в Німеччині, і до них приєднаються ще дванадцять.

Серед іншого, Німеччина постачає бойові танки Leopard для підтримки України в її боротьбі проти російського вторгнення. Оскільки знос танків у бою є високим, важливим є регулярне технічне обслуговування, тому Rheinmetall відкриває відповідний центр техобслуговування в Україні.

Папперґер також підтвердив намір якнайшвидше розпочати виробництво танків в Україні:

«Це можна зробити швидко, в Україні є достатньо добре обладнаних танкових заводів ще з радянських часів», — зазначив він. Rheinmetall, за його словами, хоче орендувати їх, а потім виробляти бронетехніку за стандартами НАТО на одній або двох виробничих лініях.

Україна у певний момент має стати незалежною у виробництві озброєнь, наголосив керівник німецького концерну: «Не може так бути, щоб Захід назавжди оплачував всі рахунки, президент Зеленський також бачить це таким чином», — запевнив Папперґер.

Нагадаємо, раніше Rheinmetall повідомили про передачу Україні безпілотної авіасистеми Luna для повітряної розвідки