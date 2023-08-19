Угорщина вироблятиме бойові безпілотники разом з Ізраїлем та Німеччиною

ВИРОБНИЦТВО ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

Угорщина підписала угоду про виробництво бойових безпілотників у співпраці з ізраїльськими та німецькими компаніями в рамках зусиль щодо розвитку та модернізації своєї військової та оборонної промисловості.

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Про це повідомив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, пише Associated Press.

Під час виступу на церемонії відкриття нового заводу з виробництва бойових машин у Залаегерсегу Орбан сказав, що безпілотники будуть вироблятися у співпраці з ізраїльською компанією UVision, що займається оборонними технологіями, і з німецьким партнером, якого він не уточнив.

«Якби я почув про країну, яка виробляє та розробляє військову техніку разом з німцями та ізраїльтянами, я б двічі подумав, чи зв’язуватися з ними, і це хороша новина для кожного угорця», — сказав Орбан.

Завод бойових машин, який відкрився в Залаегерсегу, в якому уряд Угорщини має 49% акцій, належить німецькій військово-технологічній компанії Rheinmetall. Ці інвестиції є частиною посилення зусиль уряду Орбана збільшити свої бойові сили та збільшити виробництво військової техніки.

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Орбан заявив, що незабаром розпочнеться робота в іншій інвестиції Rheinmetall у Центральній Угорщині, яка, за його словами, стане «однією з найсучасніших європейських фабрик боєприпасів».

Він також вказав на відкритий минулого року завод Airbus в Угорщині, який виробляє компоненти для сучасних бойових гелікоптерів, а також на придбання угорською компанією у 2021 році чеського авіавиробника Aero Vodochody, який виробляє військові та навчально-тренувальні літаки.

«Ми не відмовилися від побудови незалежної оборонної промисловості Угорщини, а також від висунення угорських інновацій і технологій на перше місце у світі», — сказав він.

Також Орбан додав, що Угорщина, як член НАТО, цього року виконає очікування альянсу щодо того, що країни-члени витрачатимуть щонайменше 2% свого ВВП на оборону.