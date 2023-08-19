Україна виготовлятиме шведські БМП CV-90 — Зеленський

ПІДСУМКИ ВІЗИТУ

Під час свого візиту до Швеції Володимир Зеленський заявив про виробництво та обслуговування БМП CV-90 на території України.

Володимир Зеленський зустрічається з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у його заміській резиденції в Харпсунді, Швеція, 19 серпня 2023

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«Сьогодні ми деталізували нашу домовленість щодо спільного виробництва CV90 в Україні, локалізації виробництва, ремонтів. Зробимо все можливе, щоб перша вироблена в Україні CV90 з’явилась якомога швидше», — написав за підсумками зустрічі Президент у своєму телеграмі.

Також Зеленський заявив, що українські пілоти вже проходять тестові навчання на швецьких винищувачах «Гріпен».

«Я впевнений, що «гріпени» можуть зробити нашу свободу значно більш захищеною. Тестові випробування «гріпенів» за участю українців — наших пілотів — уже почалися», — повідомив Зеленський.

Окрім цього, Президент зазначив, що наразі готується передача нового, 13-го пакету шведської військової допомоги. У пакеті боєприпаси для ППО й бойових машин, запасні частини для бронетехніки, обладнання для розмінування.