Штучний інтелект: чи може Європа конкурувати зі Сполученими Штатами?

Цифровий суверенітет Європи

Париж, Франція – Розробка європейцями нових інструментів штучного інтелекту (ШІ) стала б для Європейського континенту вирішальним здобутком суверенітету. Це також було б гарною новиною для міжнародного нагляду за цими технологіями. Але як ми можемо конкурувати з монополією каліфорнійських технологічних гігантів? Розбираємось.

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14 червня Еммануель Макрон запевнив американський канал CNBC, що Франція може створили власний ШІ. А на паризькому ярмарку технологічних інновацій Viva Tech він оголосив про виділення 500 мільйонів євро. Амбіції президента зрозумілі, хоча б з огляду на фінансовий потенціал цих технологій.

За даними McKinsey, генеративний ШІ може приносити щорічну глобальну економічну вартість від 2600 до 4400 мільярдів доларів (приблизно 2350-3990 мільярдів євро). За даними консалтингової фірми, 12 мільярдів доларів, інвестованих в ШІ в період з січня по травень 2023 року, в основному були спрямовані в США. У технологічному ландшафті, де домінують американські гіганти, французький розмовний робот став би для Франції величезним здобутком цифрового суверенітету.

Інтернет-гіганти"грають у Лізі 1"

І надії Еммануеля Макрона можуть незабаром стати реальністю, як стверджує П'єр-Карл Лангле, дослідник інформаційно-комунікаційних наук у CELSA:

"Щонайменше два французькі стартапи перебувають у процесі створення моделей типу Chat GP3 або вже мають їх. Подібні проекти реалізуються і в Німеччині. Ці розмовні роботи з'являться на ринку не пізніше наступного року".

Однак інші фахівці в цій галузі вважають, що це лише фантазії. У статті, опублікованій в Le Monde 13 серпня, один з них назвав розробку французького або європейського GPT-чату не більше ніж "видаванням бажаного за дійсне".

"Каліфорнія грає в Лізі 1, а ми, європейці, в третьому дивізіоні", - підсумовує Фабріс Епельбуан, підприємець і фахівець з цифрових питань в Sciences Po.

Конкурувати неможливо, але й намагатися, на його думку, безглуздо: навіть якщо європейська компанія досягне успіху, її просто викуплять технологічні гіганти, вважає цей фахівець з цифрових питань у Sciences Po. "Маючи резерви, що перевищують ВВП більшості країн світу, GAFAM ( Google, Apple, Facebook, Amazon та Microsoft) можуть викласти мільярди доларів на стіл, коли їм заманеться".

Google, який витратив 300 мільйонів доларів на придбання ШІ-стартапу Anthropic, без вагань витратив мільярд доларів на Runway AI. Це еквівалент бюджету, який Франція виділила у 2018 році на розвиток штучного інтелекту.

Зробити ШІ загальним благом

Європейці "повинні відмовитися від протистояння з американцями на їхньому власному полі і запропонувати іншу гру", вважає Фабріс Епельбуан. На думку експертів, найкращою альтернативою є вільне програмне забезпечення. Відоме також як "відкритий код", воно відрізняється від традиційної моделі тим, що заохочує співпрацю та обмін.

На відміну від технологій, які компанії тримають у секреті, воно відкриває вихідний код для громадськості, дозволяючи адаптувати і поширювати його якомога більшій кількості людей. Не можна купити те, що нікому не належить. "Вільне програмне забезпечення - це таке ж загальне благо, як повітря", - пояснює Фабріс Епельбуан.

Цей спільний підхід базується на випробуваній і перевіреній бізнес-моделі. Він навіть породив деякі з найпопулярніших програм, таких як Mozilla, VLC та операційна система Linux.

Для порівняння, "Open IA", мати Chat GPT, "є відкритою лише за назвою", зазначає Яннік Менсер, доцент кафедри цифрового права Страсбурзького університету. Це тому, що коди Chat GPT - все, що нам пояснює робот - контролюються купкою людей у Кремнієвій долині.

"У Франції ми схильні вважати, що це не дуже серйозна справа, - шкодує Фабріс Епельбуан. "Однак це означає, що уряд США так чи інакше матиме вплив на напрямок розвитку ШІ, який все частіше використовують європейці", - продовжує професор Sciences Po.

Вашингтон вже використовував американські цифрові компанії як ретранслятори, стежачи за особами за межами США: згідно з інформацією, розкритою Едвардом Сноуденом у 2013 році за допомогою програми PRISM, Агентство національної безпеки США співпрацювало з такими компаніями, як Google і Facebook, для отримання даних користувачів, які перебувають за кордоном і підозрюються у загрозі національній безпеці.

Ця діяльність зі стеження викликала занепокоєння щодо недоторканності приватного життя та цифрового суверенітету інших країн.

Хоча роки правління Трампа були особливо важкими для євро-американських відносин, повернення демократичної адміністрації у 2021 році відновило певний рівень довіри до США серед європейців, а Джо Байден продемонстрував готовність співпрацювати з Європою у міжнародних питаннях, таких як просування прав людини.

Досить наївна позиція, коментує Фабріс Епельбуан: "Хто б не був у Білому домі, Сполучені Штати є іноземною державою".

Навіть за часів Барака Обами: у 2013 році, за даними WikiLeaks і данського громадського телебачення, кілька європейських лідерів, включаючи Ангелу Меркель, прослуховувалися американськими спецслужбами.

Дикий Захід проти європейських стандартів

Європейські лідери відреагували різко, вимагаючи гарантій від США. Але США віддають перевагу мінімальному регулюванню для підвищення конкурентоспроможності, тоді як Європа віддає пріоритет безпеці та контролю над ШІ.

Порушення приватності, контроль машин над людьми та інші етичні проблеми: перед обличчям занепокоєння, викликаного появою цієї технології, Брюссель виступає в ролі сторожового пса на каліфорнійському Дикому Заході.

У 2021 році Європейська комісія дистанціювалася від юрисдикцій США, розробивши початкову нормативну базу. Цього року, в середині червня, депутати Європарламенту переважною більшістю голосів ухвалили перший у своєму роді у світі проєкт регламенту про ШІ.

Деян Главас, колишній фінансовий експерт Європейської комісії та директор Інституту AI for Sustainability, шкодує, що "Європа попереду планети всієї, коли справа доходить до регулювання ШІ, але поки що не є піонером у його створенні". Але "Європа, якій вдасться розвинути власну екосистему ШІ, була б гарною новиною для міжнародного нагляду за цими технологіями".