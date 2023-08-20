Зменшити вуглецевий слід: у Європі залізничні перевезення стають популярнішими за авіарейси

ВИСОКОШВИДКІСНЕ СПОЛУЧЕННЯ

У європейських країнах стрімко стають запитаними нові залізничні сполучення на довгі відстані. Вони є екологічною альтернативою авіаперельотам. Утім, певні фахівці, є ще багато над чим працювати.

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Про це пише France24.

Інтерес до міжміських поїздок залізницею стабільно зростає протягом останніх восьми років. Про це каже залізничний експерт, власник вебсайту поїздів seat61.com. Марк Сміт. Зараз, за його словами, зростання кількості пасажирів, що пересуваються потягами, зумовлено двома чинниками:

— Їм набрид досвід аеропортів і авіакомпаній, і вони хочуть скоротити свій вуглецевий слід.

Аби відновити пряме залізничне сполучення між великими європейськими містами, за цей час було відкрито багато нових ліній.

Приміром, у грудні 2021 року австрійський національний перевізник запустив нічний потяг «Париж — Відень». Відтоді було продано 70% усіх доступних квитків, вартість найдешевших із яких стартує від 29,90 євро.

Потяги біля Франкфурту, Німеччина © AP / Michael Probst

Того ж року італійський перевізник TrenItalia запустив потяги, що з’єднують Париж, Ліон, Турин і Мілан. На тлі цього успіху, який у компанії описують, як «неймовірний», до кінця 2024 року планують запустити пряму лінію «Париж — Мадрид».

Наприкінці 2023 року має розпочати курсувати нічний потяг між Парижем і Берліном. У 2024-му між двома столицями можуть запустити нове високошвидкісне сполучення, яке скоротить час у дорозі з десяти годин до семи.

Саме зростання бюджетних авіаперельотів у 1990-х роках започаткувало ідею швидких дешевих подорожей на вихідних. І це знищило європейські нічні потяги, які здебільшого вважалися нерентабельними. Але екологічні аргументи на користь подорожі поїздом достатньо переконливі. Так, згідно з підрахунками, двогодинний політ із Парижа до Відня призводить до 419,6 кг викидів вуглекислого газу — проти 41,5 кг під час подорожі залізницею. Але для надання пріоритету залізниці не вистачає політичних дій.

І хоч у травні цього року у Франції заборонили короткі авіарейси, якщо є залізнична альтернатива, у законі залишилося багато лазівок. Наприклад, усе ще можна долетіти з Парижа до Ліона або Бордо, хоч є й відносно дешеве залізничне сполучення.

Загалом, згідно зі звітом Грінпіс за 2023 рік, квитки на поїзди транскордонних маршрутів у Європі пересічно вдвічі дорожчі за авіаквитки. Адже авіакомпанії частково звільнені від податків.

Маршрути та ціноутворення часто визначаються місцевими ринками, каже Джон Ворт. Він керує проєктом Cross Border Rail, що досліджує залізничне сполучення між європейськими країнами.

«Залізнична галузь у Європі все ще є передусім національною. І вони думають переважно про послуги, які надаватимуть на своїх національних ринках», — зазначає він.

Німецька залізна дорога © Michael Probst / AP

Втім, поїздка потягом на довгі відстані має як переваги, так і недоліки. За тридцять років з моменту зростання популярності та доступності авіаперельотів ситуація змінилася. Зменшився час поїздки у потягах, а перебування в них стало комфортнішим. Наприклад, півторагодинний переліт між Парижем і Ніццою вже не є набагато зручнішим, ніж п’ять із половиною годин поїздки залізницею

«Потяги тепер можуть мати розетки та Wi-Fi, щоб ви могли працювати на них під час ділових поїздок», — каже Сміт. Крім того, залізниця не обмежує пасажирів у розмірі багажу, а залізничні вокзали зазвичай розташовані в самому середмісті, на відміну від аеропортів. До того ж під час авіаперельотів варто враховувати час очікування до вильоту та підвищені вимоги безпеки.

Але поїздки на великі відстані між європейськими країнами не завжди прості. Перетин одного чи кількох міжнародних кордонів потягом може означати бронювання через кількох різних національних залізничних постачальників і прийняття індивідуального страхового покриття для кожного відрізка подорожі.

«У багатьох частинах Європи є інфраструктура в пристойному або дуже хорошому стані, але в деяких місцях вона погана, оскільки по ній курсує дуже мало поїздів», — зазначає Джон Ворт.