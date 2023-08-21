Литва закриває КПП та будує укріплення: чи можливе вторгнення з Білорусі

ПРОВОКАЦІЇ НА КОРДОНІ

Уряд Литви схвалив рішення про тимчасове закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю «Шумскас» і «Тверячус». Вони не працюють з 18 серпня. Там уже почали з’являтися перші оборонні укріплення.

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За словами депутата парламентського Комітету нацбезпеки та оборони Литви Лаурінаса Кащюнаса, такі дії направлені на те, щоб унеможливити для ворога навіть думки про вторгнення. У коментарі українській редакції RFI він пояснив:

— Це ідея стримування. Ми маємо готуватися, маємо мати силу, демонструвати її, щоб виключити навіть бажання думати про якісь провокації.

За словами депутата парламентського Комітету нацбезпеки та оборони Литви, наразі найманці ПВК «Вагнера» сильніші та більш підготовлені, ніж вони були до участі у війні в Україні. Тому їх перебування неподалік кордону є чинником ризику:

— Ми все аналізуємо і, звісно, моделюємо різні ситуації. Тобто ми розробляємо сценарії, які можуть відбутися, якщо щось піде не за нашим планом. До таких дій вдається також Польща.

Депутат парламентського Комітету нацбезпеки та оборони Литви Лаурінас Кащюнас на КПП «Шумскас» © Лаурінас Кащюнас / Фейсбук

На думку Лаурінаса Кащюнаса, зараз вторгнення на територію Литви малоймовірне, проте країна має бути готовою до різноманітних гібридних провокацій на кордоні. А закриття пунктів пропуску здебільшого пов’язані з проблемами контрабанди та незаконної міграції:

— Ми маємо справу з нелегальною міграцією вже два роки. Зараз ми робимо певні домашні завдання, які зміцнюють нас на кордоні.

Окрім цього, у Литві створюють систему з 19 парків, де зберігатимуть контрмобільні та фортифікаційні засоби, які, за потреби, зможуть зупинити ворога. Перший парк встановлять вже цієї осені, розповідає Лаурінас Кащюнас:

— Це дуже популярно в Україні, і я впевнений, що нам також потрібно це зробити. Це пов’язано з тим, що ми повинні мати в арсеналі таку техніку, яка би могла вповільнити ворога.

Депутат парламентського Комітету нацбезпеки та оборони Литви Лаурінас Кащюнас на КПП «Шумскас» © Лаурінас Кащюнас / Фейсбук

Поділяє думку про малоймовірність вторгнення до балтійської країни й політолог Дмитро Левусь:

— І в Литві, і в Латвії, і в Польщі — в усіх трьох країнах, які межують з Білоруссю — рухи з боку Білорусі та «Вагнера», який там осів, сприймаються досить серйозно. І через це укріплюються кордони, підтягуються війська, проводяться навчання. Але головна мета Білорусі та Росії — це все ж таки Україна.

Як пояснює політолог, влада Литви готується до вторгнення, щоб зробити крок на випередження, бо відсутність укріплень та відповідної підготовки додатково заохочує Росію та її союзників до здійснення агресії:

— Ніхто ж не говорить, що це не є абсолютно неймовірним. Після 2014 року і тим більше після 24 лютого минулого року, будь-який варіант треба розглядати, навіть якщо ступінь імовірності низка. Безпосереднє зіткнення з країнами НАТО є малоймовірним, хоча гібридні дії, такі як діяльність диверсійних груп, або сприяння міграційним кризам — це те, що на кордоні з Литвою «Вагнер» та білоруська влада можуть організовувати абсолютно точно.

За даними литовських і польських служб, у Білорусі перебувають близько чотирьох тисяч найманців групи «Вагнера». Деякі з них перебувають поблизу кордонів Литви та Польщі.

Супутниковий знімок військового табору бойовиків ПВК «Вагнер» у білоруському селі Мета. 16 липня 2023 via REUTERS - PLANET LABS PBC

Польща залишила один і закрила решту пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю після ув’язнення журналіста польського походження та висилання польських дипломатів, а також оголосила про плани перекинути 10 тисяч додаткових військових на білоруський кордон.

02:57 Уряд Литви закриває пункти пропуску та будує укріплення © Reuters