Мая Санду для RFI: Ми маємо працювати над євроінтеграцією. Святкувати зарано

Інтерв'ю RFI

«Румунія підтримує Республіку Молдова у Брюсселі та столицях країн ЄС. Бухарест активно допомагає нам на всіх етапах європейської інтеграції», — розповіла президентка Молдови Мая Санду в інтерв’ю RFI румунською. Очільниця держави підкреслила, що досвід Румунії при вступі до ЄС є цінним для Молдови. Попередня оцінка Єврокомісії щодо просування Молдови в євроінтеграції є позитивною, зауважила Мая Санду. «Але ми все ще маємо, над чим працювати. Святкувати зарано», — заявила президентка.

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Наразі Молдові необхідні настанови фахівців, які керували євроінтеграційними процесами в Румунії, зауважила Мая Санду. Тож вже у вересні колишній переговорник у Брюсселі від Бухаресту Василь Пушкаш прибуде до Кишинева координувати зусилля щодо просування Молдови на шляху євроінтеграції.

«Ми повинні запровадити європейські стандарти у роботу державних інститутів і робити все швидше і краще, тому що хочемо бути готовими до вступу до кінця цього десятиріччя. Румунія також допомагає нам тут, удома, досягти успіху в перетвореннях, необхідних для того, щоб Республіка Молдова стала європейською державою... Румунія підтримує нас на всіх етапах європейської інтеграції», — заявила Мая Санду.

Про найнеобхідніші реформи

Мая Санду підкреслила, що Молдова прагне якнайшвидше отримати згоду європейських державних інститутів та країн ЄС щодо початку переговорів про вступ. Попередня оцінка Єврокомісії щодо євроінтеграційних процесів є позитивною, але святкувати ще зарано, сказала голова держави.

«Ми маємо продовжувати працювати над реформою системи юстиції, також боротися з корупцією. Ці напрями реформ є найскладнішими через спротив, з яким ми стикаємося в системі», — підкреслила вона.

За словами президентки Республіки Молдова, на жаль, у судовій системі все ще працюють корумповані прокурори та судді, які намагаються затягнути та скомпрометувати реформу.

«Бачимо, що все відбувається повільніше, ніж нам хотілося б. У будь-якому випадку, ми наполягатимемо на очищенні системи. Це перший елемент реформи (судової системи — ред.). Це означає позачергову зовнішню оцінку суддів та прокурорів за критерієм непідкупності: і ті, хто не зможе довести легальне походження своїх доходів, будуть змушені піти з системи», — сказала Мая Санду.

Восени у Молдові розпочнеться зовнішнє оцінювання членів Верховного суду. Закон про це вже схвалений.

«Зараз із партнерами ми працюємо над створенням оціночної комісії і до кінця цього року ми матимемо новий суд, у тому сенсі, що всі члени цього суду пройдуть через фільтр непідкупності», — наголосила глава держави.

Коли очікувати рішення щодо перемов про вступ?

Рішення щодо початку переговорів про вступ Молдови до ЄС може бути ухвалене у грудні, розповіла Мая Санду.

«Але ми не впевнені, яким буде це рішення. Ми знаємо, що маємо працювати, і працюватимемо з повною відповідальністю», — наголосила президентка Республіки.

Також Мая Санду розповіла, що восени має відвідати кілька країн ЄС.

«Цієї осені я поїду до кількох європейських столиць, тому що процес європейської інтеграції означає багато змін тут, удома, але це також означає просування країни в європейських столицях. Мені вдалося встановити дуже добрі стосунки з багатьма державами. У окремі держави, де ми менш відомі, поїду я, також з візитами у країнах ЄС перебуватиме віце-прем'єр Ніку Попеску. Таким чином ми всі разом докладемо зусиль, щоб досягти успіху в підготовці позитивного рішення для Республіки Молдова», — підсумувала президентка.