Міністр оборони Данії: Україна зможе використовувати F-16 лише на своїй території
Це умова, за якої Данія та Нідерланди передають винищувачі. Водночас у Німеччині впевнені, що Україна не атакуватиме територію РФ.
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21 серпня міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що надані його країною та Нідерландами винищувачі F-16 Україна зможе використовувати виключно на своїй території.
«Ми передаємо зброю за умови, що вона буде використана для вигнання ворога з території України. І не далі цього. Такі умови, чи то танки, чи винищувачі, чи щось інше», — сказав він, передає Reuters.
Ці слова пролунали на тлі заяв РФ про те, що передача Данією літаків Україні призведе лише до ескалації конфлікту.
Водночас голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн вважає, що Україна не атакуватиме територію Росії за допомогою винищувачів:
«Я дуже рада, що Данія і Нідерланди пообіцяли це (надати винищувачі F-16 — ред.) Україні. Очевидно, що немає жодних ознак того, що Україна зможе атакувати російську територію».