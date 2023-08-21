Міністр оборони Данії: Україна зможе використовувати F-16 лише на своїй території

Умови партнерів

Це умова, за якої Данія та Нідерланди передають винищувачі. Водночас у Німеччині впевнені, що Україна не атакуватиме територію РФ.

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21 серпня міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що надані його країною та Нідерландами винищувачі F-16 Україна зможе використовувати виключно на своїй території.

«Ми передаємо зброю за умови, що вона буде використана для вигнання ворога з території України. І не далі цього. Такі умови, чи то танки, чи винищувачі, чи щось інше», — сказав він, передає Reuters.

Ці слова пролунали на тлі заяв РФ про те, що передача Данією літаків Україні призведе лише до ескалації конфлікту.

Водночас голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн вважає, що Україна не атакуватиме територію Росії за допомогою винищувачів:

«Я дуже рада, що Данія і Нідерланди пообіцяли це (надати винищувачі F-16 — ред.) Україні. Очевидно, що немає жодних ознак того, що Україна зможе атакувати російську територію».