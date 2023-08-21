Нова «залізна завіса» у Європі: у Фінляндії звели перші кілометри паркану на кордоні з РФ

ВІДГОРОДИТИСЯ ВІД РФ

Одним із наслідків повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало будівництво парканів на її східних кордонах. Європейські країни, що межують з РФ, воліють відгородитися від неї високою стіною. Паркани зводять усюди: у Польщі, Латвії, Литві, Естонії та Фінляндії, яка має з Росією найдовший кордон у Європі. Гельсінки побоюються, що Москва знов вдасться до відправки мігрантів до фінського кордону. Тому в найбільш чутливих прикордонних місцях зводять паркани. Перші кілометри дротяної сітки вже встановлені на південному сході Південної Карелії.

Кордон між Фінляндією та Росією розділяє паркан з колючим дротом заввишки три метри

Реклама Читати продовження

Заввишки три метри та завдовжки три кілометри. Саме так виглядає збудований Фінляндією новий паркан на кордоні з Росією. Ця увінчана колючим дротом стіна має захистити кордон європейської країни, що проходить густими лісами, від російських мігрантів.

— Кожні 50 метрів у нас камери і детектори руху. Це система виявлення, яка попереджає нас у разі присутності людини. Якщо ми помічаємо, що хтось намагається перетнути його, ми отримуємо сповіщення і можемо направити патрулі в цей район, — розповідає кореспонденту RFI підполковник Луккарі.

►Дивіться також: У Фінляндії будують першу секцію паркану на кордоні з РФ

Провокацій за участі мігрантів фінські прикордонники побоються навіть більше, ніж вторгнення російських танків. Таке вже було взимку 2015 року, коли до Фінляндії прибуло кілька тисяч біженців з території Росії.

— Сьогодні на кордоні дуже тихо. На рік відбувається від десяти до двадцяти незаконних перетинів. Але цей паркан зроблений для боротьби з хвилею міграції в більших масштабах, — зазначає підполковник Луккарі.

За його словами, Фінляндія не стала би будувати паркан, аби не було ризику. Адже у 2015 усі мігранти прибули на один пункт пропуску одночасно.

Російське вторгнення в Україну повернуло фінам спогади про болісне минуле. Після Зимової війни Фінляндія втратила 10 % власної території. Саме в цей час сім'я 63-річного фермера Матті Авохненна була позбавлена ​​частини землі, яка тепер знаходиться на російському боці. Його будинок знаходиться біля полів, оточених сосновими лісами.

Матті Ахвонен живе уздовж кордону з Росією © Nicolas Feldmann / RFI

Він зазначає — після початку повномасштабної війни в Україні, на фінському кордоні зросла активність:

— Ось тут місце незаконного перетину кордону. Я бачив, як до мого дому приходили румуни та афганці. У березні 2022 року, відразу після початку війни в Україні, з Санкт-Петербурга приїхав молодий росіянин, який тікав від армії. Мій сусід прийняв його серед зими. Добиратися сюди прикордонникам знадобилося півтори години. Тому ця огорожа — це добре. Якщо одного дня раптом набереться багато людей, то цей паркан дасть час прикордонникам.

Загалом протягом 3-4 років уздовж кордону з Росією Фінляндія планує встановити 200 кілометрів паркану та колючого дроту.