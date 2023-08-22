Саміт Україна — Балкани: двосторонні зустрічі Зеленського та нові домовленності

ЗАКОРДОННИЙ ВІЗИТ

Президент України Володимир Зеленський перебуває в Афінах, де зустрівся з низкою світових лідерів на полях неформального саміту країн Західних Балкан.

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Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Глава держави висловив їй подяку за зусилля, спрямовані на нормалізацію експорту й транзиту української аграрної продукції.

«Важливо відновити повноцінну безмитну торгівлю між Україною та ЄС і забезпечити вільний доступ українського агроекспорту на всю територію єдиного ринку Євросоюзу. Очікую, що 15 вересня будь-які обмеження на українську агропродукцію в ЄС будуть зняті», – наголосив він.

Зеленський також подякував за черговий транш допомоги обсягом 1,5 млрд євро, який планово надійшов від Єврокомісії.

У вівторок Глава держави також провів переговори з Президентом Сербії Александром Вучичем. «Відкрита, чесна, продуктивна розмова з президентом Сербії Вучичем. Хороша розмова. Про повагу до Статуту ООН і непорушності кордонів», — написав Зеленський у соцмережах.

Зустріч з Володимира Зеленського з Президентом Сербії Александаром Вучичем в Афінах, Греція, 22 серпня 2023 © Офіс Президента України

Очільники двох країн зокрема говорили про майбутнє двох народів у «у спільному європейському домі», а також про розвиток двосторонніх відносин.

Це друга особиста зустріч президентів. До цього Вучич та Зеленський говорили віч-на-віч лише на полях саміту Європейської політичної спільноти, який відбувся у Кишиневі на початку червня.

Зустріч з Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем в Афінах, Греція, 22 серпня 2023 © Офіс Президента України

З Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем Зеленський обговорив гуманітарне розмінування, новий пакет оборонної підтримки, а також експорт зерна, зокрема через дунайські й адріатичні порти Хорватії.

Глава держави докладно поінформував хорватського прем’єра про незаконне блокування Росією судноплавства в Чорному морі та масовані ракетні удари РФ по портовій інфраструктурі України, які ставлять під загрозу світову продовольчу безпеку.

Зустріч з Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Республіки Північна Македонія Димитаром Ковачевським в Афінах, Греція, 22 серпня 2023 © Офіс Президента України

Новий пакет військової допомоги Україні також готує Північна Македонія. Зеленський підняв тему поглиблення співпраці в оборонній сфері з Прем’єр-міністром Республіки Димитаром Ковачевським.

Лідери також зазначили, що інтеграція у Європейський Союз є спільною метою двох країн, і погодилися координувати зусилля на цьому шляху.

Зустріч з Володимира Зеленського з Президенткою Республіки Молдова Маєю Санду в Афінах, Греція, 22 серпня 2023 © Офіс Президента України

Двосторонню співпрацю, регіональну безпеку та спільню протидію агресивній політиці Кремля Зеленський обговорив з Президенткою Молдови Маєю Санду.

Лідери відзначили активний розвиток політичного діалогу між їхніми країнами та обговорили подальші контакти, зокрема участь Молдови у третьому саміті міжнародної Кримської платформи у Києві 23 серпня.

Зустріч з Володимира Зеленського з Президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем в Афінах, Греція, 22 серпня 2023 © Офіс Президента України

На зустрічі з Президентом Яковом Мілатовичем Володимир Зеленський подякував Чорногорії за гуманітарну, військову та політичну підтримку, а також за приєднання до Декларації G7 щодо безпекових гарантій для України.

Лідери також обговорили підтримку Формули миру Президента України та підготовку до Глобального саміту миру.