Саміт Україна — Балкани: двосторонні зустрічі Зеленського та нові домовленності
Президент України Володимир Зеленський перебуває в Афінах, де зустрівся з низкою світових лідерів на полях неформального саміту країн Західних Балкан.
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Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Глава держави висловив їй подяку за зусилля, спрямовані на нормалізацію експорту й транзиту української аграрної продукції.
«Важливо відновити повноцінну безмитну торгівлю між Україною та ЄС і забезпечити вільний доступ українського агроекспорту на всю територію єдиного ринку Євросоюзу. Очікую, що 15 вересня будь-які обмеження на українську агропродукцію в ЄС будуть зняті», – наголосив він.
Зеленський також подякував за черговий транш допомоги обсягом 1,5 млрд євро, який планово надійшов від Єврокомісії.
У вівторок Глава держави також провів переговори з Президентом Сербії Александром Вучичем. «Відкрита, чесна, продуктивна розмова з президентом Сербії Вучичем. Хороша розмова. Про повагу до Статуту ООН і непорушності кордонів», — написав Зеленський у соцмережах.
Очільники двох країн зокрема говорили про майбутнє двох народів у «у спільному європейському домі», а також про розвиток двосторонніх відносин.
Це друга особиста зустріч президентів. До цього Вучич та Зеленський говорили віч-на-віч лише на полях саміту Європейської політичної спільноти, який відбувся у Кишиневі на початку червня.
З Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем Зеленський обговорив гуманітарне розмінування, новий пакет оборонної підтримки, а також експорт зерна, зокрема через дунайські й адріатичні порти Хорватії.
Глава держави докладно поінформував хорватського прем’єра про незаконне блокування Росією судноплавства в Чорному морі та масовані ракетні удари РФ по портовій інфраструктурі України, які ставлять під загрозу світову продовольчу безпеку.
Новий пакет військової допомоги Україні також готує Північна Македонія. Зеленський підняв тему поглиблення співпраці в оборонній сфері з Прем’єр-міністром Республіки Димитаром Ковачевським.
Лідери також зазначили, що інтеграція у Європейський Союз є спільною метою двох країн, і погодилися координувати зусилля на цьому шляху.
Двосторонню співпрацю, регіональну безпеку та спільню протидію агресивній політиці Кремля Зеленський обговорив з Президенткою Молдови Маєю Санду.
Лідери відзначили активний розвиток політичного діалогу між їхніми країнами та обговорили подальші контакти, зокрема участь Молдови у третьому саміті міжнародної Кримської платформи у Києві 23 серпня.
На зустрічі з Президентом Яковом Мілатовичем Володимир Зеленський подякував Чорногорії за гуманітарну, військову та політичну підтримку, а також за приєднання до Декларації G7 щодо безпекових гарантій для України.
Лідери також обговорили підтримку Формули миру Президента України та підготовку до Глобального саміту миру.